鳳山投開票所借出不到一半！公民割草：要「罷韓」和出門丟垃圾一樣簡單





▲公民割草行動掃街並發送罷韓垃圾袋。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體「公民割草行動」2日一早到高雄鳳山區，公民割草行動發言人李佾潔指出，鳳山區投開票所的借出率，竟然不到50%，這會讓市民在兩倍擁擠的投開票所，面對兩倍的接觸風險；他也發送志工們親手一份一份替市民朋友製作的罷韓垃圾袋，要告訴大家，罷韓和出門丟垃圾一樣簡單。

▲公民割草行動掃街並發送罷韓垃圾袋。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓投票將於6月6日登場，公民割草行動2日，展開第三階段的首場市場掃街，選在人口最多的鳳山區「肉豆公」市場，公民割草行動發言人李佾潔表示，鳳山是人口非常多的區域，第二階段的連署書就佔了全部40萬份的十分之一。他說：「韓市府施壓各學校、施壓區公所，讓鳳山在投開票所的借出率，竟然不到50%。也就是投開票所和大選時比起來，整整少掉一半。韓市府他們針對的是罷免案，但是可能中槍倒下的不止是罷免案，也是犧牲民眾的健康，製造防疫的裂口。因為這表示行使基本公民權的高雄人，要在兩倍擁擠的投開票所，面對兩倍的接觸風險！韓市府的局處越權、踐踏高雄市民的公民權，更加證明不罷不行」。

▲發送罷韓垃圾袋。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李佾潔說：「所以我們帶著志工們親手一份一份替市民朋友製作的罷韓垃圾袋，告訴大家，罷韓和出門丟垃圾一樣簡單，但是需要市民面對如此沒有下限的韓市府，要更團結，要更理智，要更合作。在6月6日那一天，再次展現高雄人的氣魄、高雄人的意志、高雄人的勝利。」