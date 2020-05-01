交通委員會考察「愛情摩天輪」　同天韓國瑜在議會...他評：得不償失



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

立法院交通委員會4日將到高雄考察高雄地區交通建設，行程中除了搭船視察高雄港，也將到城市商旅真愛館頂樓觀景台，俯瞰愛情摩天輪開發基地，不過4日當天，高雄市議會將開臨時會，韓國瑜必須待在議會報告，也讓藍營議員認為這有點得不償失。

立法院交通委員會5月4日將到高雄考察交通建設，預定行程一早到棧貳庫搭船視察高雄港，接著到城市商旅真愛館頂樓觀景台，俯瞰愛情摩天輪開發基地，並且聽取開發計畫簡報，下午則移動至高雄科技大學第一校區工學院，聽橋頭科學園區計畫與進度以及聯外道路建設簡報，再移動至高鐵橋下道路預定地實地會勘。

▲高雄市議員黃紹庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過同天，高雄市議會也要開臨時會，高雄市長韓國瑜預計將整天待在議會裡報告，無法到場爭取與中央對話機會，讓國民黨市議員黃紹庭則說：「立院交通部門預計到高雄針對市府向中央提的摩天輪地址現場會勘和報告，下午則到橋頭科學園區看看進度，這是韓國瑜市長的好機會，向中央報告高雄現在迫切需要的，當天又把他綁他在議會有點得不償失，過去民進黨議員曾於議會公開希望，市長能配合中央到地方的行程，也希望這次能讓他到場爭取建設。」

不過最後高市議會程序委員會敲定，5月4日召開臨時會，只有一天時間，韓國瑜必須到議會內報告，各黨團有30分鐘的質詢時間。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團 主動喊：給我們報告機會

影／被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」 反擊罷韓：你們忘不了權力甜美滋味