證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團　主動喊：給我們報告機會

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨及時代力量等跨黨派高雄市議員提案5月4日到13日開臨時會，28名連署人都不願撤簽，但因為有議員提出臨時會時間與定期大會太近，希望民進黨及跨黨派議員能先協商，於5月1日決定臨時會是否召開，再回覆程序委員會，但會議召開前，韓國瑜低調現身高雄市議會，並且拜會各黨團，主動表示希望議會能給報告的機會。



▲高雄市長韓國瑜無預警現身高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜到各黨團表達議會能給報告機會的訴求。（圖／記者洪靖宜攝）

由於高雄市議會22日舉行第3次臨時會時，國民黨籍議員以疫情吃緊不召開臨時會，讓高雄市長韓國瑜根本沒進到議事廳，就直接下課。民進黨及時代力量等跨黨派再接再厲，繼續提案高雄市議會於5月4日到13日開臨時會，不過因為高雄市議會第3屆第3次定期大會已經決定為5月14日召開，時間接近，上次的臨時會，決議希望民進黨團能溝通撤簽事宜，於5月1日程序委員會中，再決定臨時會是否有召開必要。

▲高雄市長韓國瑜現身高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

而5月1日召開第3屆第3次定期大會的程序委員會前，高雄市長韓國瑜下午約2點多，無預警低調現身高雄市議會，並先到國民黨團及無黨團結聯盟拜會，最後到民進黨團，他主動向議員們表示，希望議會能給報告的機會，希望議員能多多指導，對於定期大會召開時間，韓國瑜也表示尊重。

▲高雄市長韓國瑜表示已經跟各黨團表示市府願意來報告。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜要離開表示：「今天議會開程序委員會特別來拜訪，跟黨團拜託，因為高雄市民希望了解防疫情況，以及敦睦艦隊個案處理，未來可能要注意的，以及經濟紓困問題，我跟黨團說市府很願意來報告，尊重議會決定，拍定後市府就來報告，除了表達對議會感謝，也表達心裡期待，有報告機會。」

經過韓國瑜各自溝通過後，最後程序委員會敲定，5月4日召開臨時會，不過時間只有一天，由韓國瑜市長先報告有關疫情跟紓困觀光振興相關問題，接著再由各黨團質詢30分鐘，而時代力量沒有成立黨團，因此沒有時代力量質詢時間。

時間對我們來說完全沒用！

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