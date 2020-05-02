高雄驚現400面「挺韓廣告」！　市民實名支持：清廉好市長韓國瑜

▲高雄市長韓國瑜1日現身高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著6月6日高雄市長韓國瑜罷免案將至，有網友近日發現，在高雄市區大街小巷內的各公車站牌上，相繼貼上有「高雄市民實名」的挺韓廣告，上面寫著「清廉好市長韓國瑜」、「堅持改革、我支持」，引發不少網友熱議。

據《中國時報》報導，高雄市長韓國瑜罷免投票剩下不到40天就要舉行，罷韓聲浪的高漲讓挺韓者忍無可忍，發動認捐公車站牌廣告活動，共400面廣告1日起在公車站牌陸續貼出，強調高雄人對這個城市1年多來的正向轉變都看在眼裡。部分響應人士將放照片露臉挺韓，也有人是署名推薦韓市府政績。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」1日就PO出照片，顯示市區內錦田路口、中山一路口、復興路口、七賢一路等地的公車站牌，均貼有「高雄市民實名」的紫色文宣，寫道「堅持改革，我支持清廉好市長韓國瑜」。

消息傳出後在網路上引發熱議，有網友認為此舉相當有創意，「照片一條街，新觀光策略」；也有不少人指出，這樣的挺韓文宣「根本催票廣告」、「只是提醒高雄人666記得去投票而已」、「這是提醒你6/6記得去投 同意票」。另外也有網友對此做法表示批評，「只許州官放火，不許百姓點燈」、「查看看錢哪來的？可以這樣用？」。