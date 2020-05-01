中選會證實「收到韓國瑜答辯書」　5日發布罷免公告





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／台北報導

罷韓投票日訂在6月6日，依照規定，韓國瑜於4月30日前要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會。中選會副主委陳朝建1日表示，已收到韓國瑜的答辯書，預計會在5日對外發布罷免公告。

根據中選會規劃，罷韓投票一案於4月17日宣布成立，4月30日前韓國瑜要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會，6月6日投票、開票，6月12日公告罷免投票結果。

據了解，韓國瑜已於4月29日交出答辯書，主要內容由韓國瑜本人親自處理，主要陳述他的價值觀，擔任高雄市長以來的心路歷程及施政成果，面對事情保持坦然態度，據幕僚透露，其實不像答辯書，像是與高雄市民對話。

而陳朝建也在1日證實，中選會於4月30日收到韓國瑜的答辯書，預計5月5日發布罷免公告，內容包含罷免投票時間、罷免理由書以及答辯書；依據公職選罷法第85條規定，答辯書內容如果超過規定字數，就不予公告。

此外，中選會指出，為了讓高雄市民瞭解市長罷免案選務進度，該會結合Google地圖公開高雄市各區、各里的投票所洽借情形，方便市民查詢戶籍地投票所已完成洽借情形。

中選會說明，本次罷免案設置1,823所投票所，將於5月5日確認投票所設置地點，5月11日公告投票所設置地點。依據高雄市選舉委員會彙整高雄市各區公所洽借進度，在4月22日第1次回報時完成洽借的所數為1,513所，4月27日第2次回報時完成洽借所數為1,367所，減少146所，4月30日第3次回報完成洽借所數1,182所，又減少185所。為利高雄市民查詢瞭解市長罷免案投票所洽借進度，會公開高雄市各區、各里投票所洽借情形。