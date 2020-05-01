限制投開票所遭疑擋罷韓！鄭照新賭官位　嗆「罷韓四騙子」：拿出證據

▲高雄市教育局提醒學校減少開放投開票所。（翻攝自／高雄市議員林于凱臉書）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日進行投票，不過卻傳出，高雄市政府教育局、民政局以「防疫」為由，限制高雄市選委會借用學校及私人場所辦理投票。對此，高雄市新聞局長鄭照新認為這是考量防疫所做的政策，至於罷韓團體的控訴，並沒有證據，表示願意賭上「新聞局長位置」，要求罷韓團體應立即道歉。

高雄市長韓國瑜投票案在即，不過卻傳出教育局在國小校長群組中，要求學校以出借2個投開票所為原則，「以免學校承擔防疫漏洞風險及責任」。對此，高雄市新聞局長鄭照新1日受訪時大方表示：「這不但有簡訊，甚至有正式公文，本來就是考量防疫所做的謹慎政策。」

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭照新指出，5月24日民進黨全國黨代表選舉也出現過同樣狀況，即使在民進黨執政的縣市也會遇到租借不到場地，要去找其他場地的問題。鄭照新認為，中央所屬的國營機構或是公家單位機構都可以一起來協助，如果上升到政治陰謀論，那就是謊言。

鄭照新也開嗆罷韓團體：「罷韓四騙子、罷免四騙子，什麼時候要道歉？如果不能證明講的東西確有其事，你應該立刻道歉，如果可以證明的話，我就辭去新聞局長位置，我跟你們對賭，請你們告訴我答案是什麼？」

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