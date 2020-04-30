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錢櫃大火釀5死　顏莉敏籲高風險場所「火警受信總機」強制連線

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▲▼顏莉敏針對錢櫃大火，呼籲市府應將高風險場所的火警受信主機強制連線消防局。（圖／顏莉敏服務處提供）

▲顏莉敏針對錢櫃大火，呼籲市府應將高風險場所的火警受信主機強制連線消防局。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

造成5死的台北錢櫃KTV大火燒出消防安檢的重大問題！台中市議會副議長顏莉敏30日表示，錢櫃1年26次消防安檢都合格，卻因合格設備全部關閉引發重大死傷火警，她認為消防安檢已成業者流於形式的大拜拜，呼籲市府應將「高風險公共場所」的火警受信總機，強制與消防局連線，建立預警制度，才能避免憾事再發生！

中市副議長顏莉敏說，過去台中發生衛爾康、阿拉夜店等重大火警，消防法規在災後總是不斷被檢討。只是，規定再嚴格、罰款再高都檔不住有心取巧的業者。相關單位雖努力聯合稽查，但業者「你有政策！我有對策！」，風頭過了還是依然故我。

顏莉敏認為，台北錢櫃KTV多項消防設備遭關閉，據她了解，都是不同按鈕而非一鍵全關。一層樓施工何需大費周章跑好幾處，來關閉整棟樓的多項消防設施？這也顯示業者有「假合格、真違規」，等檢查才開設備之疑。

她呼籲，既然業者僥倖心態難以杜絕，市府突襲式聯合稽查又耗費許多人力物力，她建議全市「高風險公共場所」的火警受信總機，比照安養機構強制與消防局連線。一旦設備故障或遭到人為關閉，消防局可接獲立即警示，運用科技預警減少人力的浪費，也能避免憾事再度發生！

年輕好簡單～～


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