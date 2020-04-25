「假問路真露鳥」嚇壞台中國中女　變態男到案：我想看她的反應

▲男子假借問路，在少女靠近後趁機翻褲露鳥。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大里暗夜竟出現露鳥俠！年約20多歲的男子晚間騎機車在巷內遇上補習班剛下課的國三女學生，他假借問路少女靠近時疑似翻褲「掏鳥」，嚇得女學生趕快跑回家。警方得知8小時就通知到案，男子認罪竟稱「只是想知道她的反應！」，警詢後依妨害風化罪嫌送辦。

就讀大里某國中三年級的少女小婷（化名），4月21日晚間9點多補完習，揹著書包走路回家，經過大里十九甲地區的巷道，突然一名年約20多歲男子騎機車喊「妹妹！可以問一下路嗎？」好心的小婷立刻靠過去，看他需要什麼協助。豈知，男子竟趁她不注意，翻褲子露鳥。

▲▼男子假問路真露鳥，過程中還有路人騎機車經過，十分大膽。（圖／民眾提供）

小婷驚嚇到趕緊跑回家，但未立刻跟家人說，直到隔天晚上才告訴家人遇到露鳥俠。家人23日早上趕緊向當地里長反映，並通知警方。

雖然家人並未打算報案，霧峰警分局十九甲派出所仍積極調閱監視器，鎖定該名男子，並通知他到案說明。據了解，男子家住大雅，工作地點在大里，當天男子下班後騎車剛好遇上下課的小婷，才會臨時起意。

男子也向警方坦承犯行，辯稱他只是覺得好玩，「想知道對方的反應」，才會露鳥。警方最後依妨害風化罪嫌將他送辦。

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