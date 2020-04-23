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諷身障男「我們社區沒出侏儒」遭肉搜灌爆　女攤商關臉書

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▲▼諷擺攤身障男我們社區沒有侏儒，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

▲諷擺攤身障男「我們社區沒有侏儒」，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

黃姓身障父女日前向台電電廠承租停車場擺攤做生意，卻遭一旁多名攤商排擠，還嘲諷「我們社區沒出侏儒」、「弱勢團體也是全民買單」、「那都是我們在養」。影片一出引發網友眾怒，灌爆該名女攤商經營的農場臉書，留下多則負評，該臉書也隨後關閉。台電表示，目前將暫停開放擺攤，待擬定管理規則就開放申請，最快下周末即可恢復市集。

黃姓身障父女家住豐原，但戶籍在和平區，他透過台電大甲溪電廠承租，和平區知名白冷冰棒店一旁停車場空地假日擺攤，卻與一旁的白冷假日農夫市集多名攤商發生口角。

▲台中和平區1對身障父女擺攤竟被隔離嘲諷。（圖／民眾提供）

▲身障父女擺攤竟被人身攻擊嘲諷，路人見狀仗義執言。（圖／民眾提供）

路人見狀仗義執言，幫黃姓父女講話。但多名攤商仗勢人多，竟嘲諷黃姓父女 他（身障男）不是這裡人，戶口在這裡也沒有用，還說「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」言詞極盡羞辱又歧視。身障男則是不發一語，神情哀傷，看了令人鼻酸，直到轄區員警趕來，才平息衝突。

影片po上網立刻引起網友公憤，肉搜出該市集及女攤商所有的農場臉書粉絲專頁，灌爆評價只剩1顆星。有人說，「對弱勢族群口出惡言極盡羞辱，用字遣詞毫無人性可言，鬼才要來這種地方消費。」、「霸凌歧視弱者的市集，你們紅了，等著看你們的報應」、「把那些霸凌、歧視的攤商都趕走才能有所改進」。

▲▼諷擺攤身障男我們社區沒有侏儒，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

▲▼女攤商的農場臉書粉專遭灌爆，不久就關閉。（圖／翻攝臉書）

▲▼諷擺攤身障男我們社區沒有侏儒，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

記者透過當地農會、里長聯繫該名女攤商，更在粉專私訊她，但不久粉專即關閉。

大甲溪電廠洪廠長表示，電廠原為幫助弱勢，多年前口頭承諾將停車場部分提供擺攤，才有白冷假日農夫市集。她上任後要求簽立公約，並請攤商要做好管理。但此事發生後發現，攤商並未做任何管理，電廠決定先暫時收回，擬定好管理規則後，再讓攤商來申請使用，最快下周末即可恢復假日市集。

洪廠長也說，該名女攤商與黃姓身障男子多年前就有恩怨，經溝通後，女攤商有意向黃男道歉，電廠也將當起和事佬，找雙方及里長、警方一起坐下來談，化解嫌隙，讓市集能正常運作。

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