雲端最前線／鐵路警李承翰殉職　鄭姓兇嫌一審判無罪

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鐵路警察李承翰，去年7月3日處理自強號列車補票糾紛，遭鄭姓兇嫌持刀猛刺，送醫後仍傷重身亡。嘉義地方法院今（30日）宣判，因鄭男患有思覺失調症，判決無罪並可以50萬元交保，消息一出引發社會譁然，基層員警痛批法官「大恐龍」，鐵路警察局高雄分局長也強調會「上訴到底。」《雲端最前線》30日邀請政大外交系教授劉德海、備役少將于北辰、財經學者吳嘉隆以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪，父悲痛。（圖／記者翁伊森翻攝）

北韓領導人金正恩，行蹤持續不明，引發外界各種「病危」揣測，北韓官方也沒有任何回應，美國國務卿表示美方尚無法捕捉金正恩的身影。但南韓媒體已傳出，金正恩的親妹、勞動黨第一副部長金與正可能是下一任掌權者。退將于北辰直言，假如消息成真，不只國際情勢，台灣可能也會受到影響。

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長兼旅部二級廠廠長，疑似長期遭部隊長官及同袍霸凌，日前在營區上吊自殺身亡。然而，269旅在7個月內就發生3起官兵輕生事件，造成2人死亡與1人送醫後保住性命。對此，監察委員申請自動調查。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。