　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲車手在摩鐵內開槍又縱火。（圖／台中市消防局提供）

▲車手在摩鐵內開槍又縱火，消防人員緊急疏散房客。（圖／台中市消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化刑大和彰化市分局29日接獲通報車手首領張男與其他3名車手將到彰化，一路跟蹤埋伏，從彰化、雲林到台中縣市，最後躲進摩鐵內，張嫌對員警開2槍，還在摩鐵內縱火試圖逃逸，沒想到這群詐車手反而被煙嗆得無法呼吸，當時在摩鐵內還有房客在慶生，緊急疏散近80名房客，沒有釀成更大災情。

▲車手在摩鐵內開槍又縱火。（圖／台中市消防局提供）

彰化警方指出，日前已經陸續緝捕張嫌旗下車手，首領張嫌一直逃避警方追緝，昨（29）日接獲通後，一路跟蹤張嫌夥同4名車手，跨彰、雲、台中3縣市，直至深夜11時許這群人全住進台中的1家摩鐵。警方手持盾牌緊跟埋伏在後，警方包圍在張嫌等人入住的客房外，準備攻堅入內，張嫌還對警開了2槍，與警方對峙了2小時。

隨後刑大副隊長一看到濃煙從門外不斷的竄出，趕緊打119，稱偵查案件過程中歹徒持槍反抗，歹徒當時入住該旅館，攻堅後有壓制數名歹徒，另有歹徒持槍反抗並縱火，急需協助搶救，摩鐵也緊急疏散裡面的房客。

台中市消防局出動第八大隊、水湳、西屯、四平及大雅等分隊，出動各式消防車12輛、救護車4輛、人員44人，由水湳分隊小隊長蕭文洋帶隊前往搶救，組員林忠霖到場滅火，火勢造成落地窗簾及浴室浴簾等雜物燒燬、燃燒面積1平方公尺，所幸沒有延燒到其他客房。

張嫌與其他3名車手受不了屋內的濃煙，紛紛被嗆傷還煙燻得一身黑，但最後全被警方壓制帶回。


 

ET快訊
連4天零確診生活重回常軌？　急診醫「幾年內是回不去了」揭原因
勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看
金正恩專屬列車照再現蹤！　衛星6天後又拍到「停靠元山市」
停在元山是為了一直玩？　金正恩的「性」福列車大解密
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬　疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

友遲到1小時救命！打電話：錢櫃樓上失火了　715包廂「7人搭肩逃生」畫面曝

正妹調查官被揩油！總裁、董座輪流出手摸「背腰臀」　代價出爐

韓星收錢坑台商！單飛男團跨海告台灣公司詐欺　結局大逆轉

全家福照曝！沙鹿男殺妻1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」　她曾放閃：都你寵我

269成絕命旅「7月內3輕生」　內部人士爆料軍方有2大動作

裝潢統包商曝「錢櫃建材真相」：超級不敢相信，又不是民國70幾年

快訊／華山分屍主嫌自首！「二審改判無期」逃死　高檢署上訴了

生前逃走2次！雲科大最受歡迎浪犬亡　虎科生辯「不乖吊欄杆懲罰，不小心致死」

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

笑得心裡發寒！老爹假牙離奇失蹤 約克夏「回頭詭笑」露罪證超ㄎㄧㄤ

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬　疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

友遲到1小時救命！打電話：錢櫃樓上失火了　715包廂「7人搭肩逃生」畫面曝

正妹調查官被揩油！總裁、董座輪流出手摸「背腰臀」　代價出爐

韓星收錢坑台商！單飛男團跨海告台灣公司詐欺　結局大逆轉

全家福照曝！沙鹿男殺妻1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」　她曾放閃：都你寵我

269成絕命旅「7月內3輕生」　內部人士爆料軍方有2大動作

裝潢統包商曝「錢櫃建材真相」：超級不敢相信，又不是民國70幾年

快訊／華山分屍主嫌自首！「二審改判無期」逃死　高檢署上訴了

生前逃走2次！雲科大最受歡迎浪犬亡　虎科生辯「不乖吊欄杆懲罰，不小心致死」

美股道瓊漲532點　台指期開盤上揚104點

「下身沒穿」帥記者身分起底竟是「大咖明星子」　LIVE微微上舉有反應

瘋電影／謝謝你　喪母中年姊助喪子厭世父重拾人生

五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬　疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝

金正恩傳暫交軍權！中國民眾驚曝「北韓邊境現況」：現在非常緊張

東京奧運明年如期舉行仍有變數　必須滿足2項條件

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

友遲到1小時救命！打電話：錢櫃樓上失火了　715包廂「7人搭肩逃生」畫面曝

「沒有人喜歡戴口罩」　苦苓468字揭「台灣人了不起」原因

SEVENTEEN DK直播突爆哭！　「對不起總是只有我被安慰」世巡2個月份全取消

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

社會熱門新聞

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

裝潢統包商分析錢櫃建材：不該輕易起火

陸軍269成絕命旅　7月內爆3輕生

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

女大生按摩遭性侵！他比「噓」6分鐘完事

正妹調查官勇揭2匹狼　一個總裁一個董座

雲林男遭砍3刀慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

雲林鄰居惡言口角引殺機一人送醫不治

不滿男嬰哭鬧　媽媽、小王凌虐致死遭起訴

單飛男團韓星跨海告台灣公司詐欺　結局大逆轉

台中牙醫遭刺亡　兇手父只願拿一間房賠

更多熱門

相關新聞

台中牙醫遭刺亡　兇手父只願拿一間房賠

台中牙醫遭刺亡　兇手父只願拿一間房賠

賴姓男子罹患思覺失調精神病，2018年持刀闖入王冠中開設的牙醫診所，持刀朝裡面的人員瘋狂揮舞，導致牙醫王冠中死亡、2名護理人員受傷，留下嚴重後遺症。台中高分院今（29日）二審宣判，認為賴男在犯案的當下處辨識力極低的狀態，精神狀況非常不好，因此依法減刑，判無期徒刑，全案仍可上訴。

8年房價5萬→12萬　oulet、最大運動中心加持！台中一區房市持續燒

8年房價5萬→12萬　oulet、最大運動中心加持！台中一區房市持續燒

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

解禁！連假鹿港老街、金針花海、夜市恐塞爆

解禁！連假鹿港老街、金針花海、夜市恐塞爆

好消息！彰化18個確診案例出院

好消息！彰化18個確診案例出院

關鍵字：

車手摩鐵彰化台中縱火

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

忍住不上床就有300萬入袋！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

網爆辛龍罹癌　經紀公司氣炸回應了

羅志祥認帶女生回家　自爆「喜歡肉肉女」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面