台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

▲車手在摩鐵內開槍又縱火，消防人員緊急疏散房客。（圖／台中市消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化刑大和彰化市分局29日接獲通報車手首領張男與其他3名車手將到彰化，一路跟蹤埋伏，從彰化、雲林到台中縣市，最後躲進摩鐵內，張嫌對員警開2槍，還在摩鐵內縱火試圖逃逸，沒想到這群詐車手反而被煙嗆得無法呼吸，當時在摩鐵內還有房客在慶生，緊急疏散近80名房客，沒有釀成更大災情。

彰化警方指出，日前已經陸續緝捕張嫌旗下車手，首領張嫌一直逃避警方追緝，昨（29）日接獲通後，一路跟蹤張嫌夥同4名車手，跨彰、雲、台中3縣市，直至深夜11時許這群人全住進台中的1家摩鐵。警方手持盾牌緊跟埋伏在後，警方包圍在張嫌等人入住的客房外，準備攻堅入內，張嫌還對警開了2槍，與警方對峙了2小時。

隨後刑大副隊長一看到濃煙從門外不斷的竄出，趕緊打119，稱偵查案件過程中歹徒持槍反抗，歹徒當時入住該旅館，攻堅後有壓制數名歹徒，另有歹徒持槍反抗並縱火，急需協助搶救，摩鐵也緊急疏散裡面的房客。

台中市消防局出動第八大隊、水湳、西屯、四平及大雅等分隊，出動各式消防車12輛、救護車4輛、人員44人，由水湳分隊小隊長蕭文洋帶隊前往搶救，組員林忠霖到場滅火，火勢造成落地窗簾及浴室浴簾等雜物燒燬、燃燒面積1平方公尺，所幸沒有延燒到其他客房。

張嫌與其他3名車手受不了屋內的濃煙，紛紛被嗆傷還煙燻得一身黑，但最後全被警方壓制帶回。



