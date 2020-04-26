幻聽有人要打他　男拿開山刀狂砍鄰居還嗆「我砍死人不會關！」

▲男子持開山刀追砍鄰居嗆「我砍死人不會關」，法院依殺人未遂罪判刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

真是不定時炸彈！患有安非他命精神病的羅姓男子有幻聽等症狀卻多年未就醫，在家聽到有人要打他，竟拿起開山刀出家門，看到賴姓鄰居就追砍多刀，差點沒命，過程還嗆「我砍死人不會關」。台中地院審結，依殺人未遂罪判他2年8月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，羅姓男子多年前曾痛毆鄰居賴姓男子父親，雖急救救回一命，最後仍過世。賴男出獄後，要求羅男到他父親靈堂認錯，雙方因此互有嫌隙。2019年9月上午7點半左右，羅男從家中拿出連柄長32公分的開山刀，發現賴姓男子就在自家門口，竟尾隨賴男直接朝他頭部砍殺，並持續砍他背部、肩膀。

賴男忍痛轉身用雙臂擋刀，雖仍遭砍傷，但一度有壓制住羅男。羅男奮力掙脫後，繼續砍賴男病嗆說「我砍死人不會關」、「我殺死人有牌」等。賴只好拿一旁的廣告看板阻擋，所幸賴男妹妹及路人見狀大聲呼救，羅男才罷手，回家換好衣服後，騎機車逃離現場。

賴男被緊急送醫急救時，除頭部擦傷外，左右手臂都有多處深度刀傷，後背、左肩、左腋下等處也有刀傷，所幸手術後保住一條命。警方獲報後積極追查，同日中午在市區綠園道公園逮捕賴姓男子，警詢後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

羅男否認有殺人未遂犯行，辯稱，他沒有要殺賴男，一開始對方背對他時，他是用刀柄打頭，也沒有說「砍死人不會關」這些話。其辯護律師也說，羅男第一次攻擊賴男是用刀柄攻擊並非刀刃，賴男頭部及胸腔等重要器官也都沒有受傷，可見並無殺人犯意。

法官發現，羅男因患有「安非他命精神病」，有幻聽等症狀，長期在療養院就診，但已多年未看醫生。羅男警詢時自承，當天早上他坐在房間椅子看電視，突然聽到樓下有人講要打他，要把他關廁所。他不知道聲音是誰，這幾個月他常聽到樓下有人說要打伊，伊聽到後很生氣，就拿刀下樓想要找那個聲音，結果遇到賴男就更生氣。

法官認為，羅男因曾毆傷賴男父親，二人素有嫌隙，且賴男因精神疾病有幻聽症狀，惟已許久未就診並服藥控制病情，導致案發當日又因精神病發作，誤以為有人要加害自己，持刀攻擊賴男。認定羅男確有殺人故意，最後依殺人未遂罪判處2年8月，刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所監護2年。

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