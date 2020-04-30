錢櫃稽查20次合格、出事竟4家停業　柯文哲：專案小組、政風調查

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火奪走6條人命，也燒出政治問題。外界本預期業者要負最大責任，但沒想到北市府過去在公安查核有多項缺失，市長柯文哲還對外致歉。柯30日表示，錢櫃過去20次檢查都沒問題，但這次檢查竟然6家有4家停業，表示檢查有問題，未來將組專案小組，由政風處介入調查，若有缺失將咎責相關人員。

▲柯文哲、黃珊珊出席兵推後記者會。（圖／記者周宸亘攝）

大火意外發生後，北市府被發現早就知情業者偷施工，但卻未積極處理，甚至稽查過程只花20分鐘草草了事。民進黨議員吳沛憶還在臉書爆料，過去安檢都會拍照存證，但市府4月22日稽查林森錢櫃竟沒照片，且24個安檢項目只查了3項。此外，上個月稽查128家封閉式娛樂場所「全部合格」，但出事後稽查卻有多家業者違規，質疑過程中放水、造假。

對此，柯文哲30日上午結束防疫兵推後表示，面對問題是解決問題第一步，會成立一個專案小組，把政風找來，針對過去查核到底有沒有缺失，也有廉政委員會，政風跟專案小組查完後，再找外部來看查核是不是公平有效。

「我相信北市公務員還是全台灣最優秀。」柯文哲說，相對其他縣市台北市的表現還是最好的，但是我們也不是100分，一定有缺點，改正就好。柯說，如果過去20次檢查都對，這次檢查竟然6家有4家停業，表示檢查有問題、虛應故事，為什麼會造成沒效果的檢查？這要檢討。

柯文哲坦言，也不認為有什麼人為的弊端，常常就是系統不好用、沒有效，「以我的個性，該檢討就檢討，所以調查完後，該懲處要懲處」。

而議會也在昨天確定，5月4日將召開火災的專案報告，柯文哲說，「逃得了和尚逃不了廟，還是要面對議會監督」，一個禮拜能不能全部查出來不敢講，可是下禮拜一還是要進議會、還是要面對對問題，跑不掉。

至於外界呼籲追究責任，柯文哲說，做為執政者，非常反對燒女巫運動，就真的調查清楚，該處理就處理。調查清楚再懲處，如果1天、2天就找人懲處，除非很明顯，那一定是替罪羔羊，不贊成這種文化。

柯文哲說，自律還是很重要精神，法律定在那裏大家要遵守，政府來抓只是一個check而已。柯舉例，馬路上都有紅綠燈，闖紅燈是闖紅燈的不對，警察怎麼把闖紅燈的抓起來？這樣國家會亂掉，但紅綠燈定在那裏是大家不要闖紅燈，不是去怪說闖紅燈怎麼沒有每個抓到。

另外，過去市府稱統一受信總機不可行，但柯文哲鬆口會考慮。他表示，如果限制八大行業或甲類場所可以，全部就不可能，做政策的時候要考慮成本效益，是所有都要包括？還是只有酒店？只有KTV？只有舞廳？政治就是分配的問題，我也不贊成KTV發生了就KTV都要，那你舞廳夜店要不要？每個政策的決定，出事就出事，回去想辦法。