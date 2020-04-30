議員索資需府級同意？黃珊珊：要求「同步」非同意

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火奪走6條人命，台北市議員向台北市政府各局處調閱稽查相關資料，卻被局處以「議員索資須經府級同意才能給」推託，引來議員痛批剝奪議會監督權。對此，北市副市長黃珊珊說，「要求的是同步不是同意」，議員調資料是職責，我們是希望內部能夠同步。

台北市議會30日召開定期大會，民進黨議員許淑華表示，外界關心錢櫃大火，許多議員向市府索取相關稽查資料，這也是議員的責任，但相關局處竟稱「要經過府的層級同意才能給」，質疑此舉已剝奪議會監督權。

許淑華要求，黃珊珊必須說明原因，否則將杯葛北市府包含法案、報告案等事項。而黃則解釋，相關資料是局處把資料給議員，府級到了議員質詢時才知道，因此才會要求資料要同步給府級，但並非須經過府級同意才能給。

有關資料調閱，黃珊珊30日重申，要經過的是叫做「同步」，4月26日、27日開記者會，包括消防局都沒有掌握到4月22日的聯合稽查紀錄，「這些資料給到議員的時候，包括府級長官、市長、副市長都沒有掌握到這資料，是我們覺得很離譜的事情」。

黃珊珊說，因此要求資料給議會的同時要同步給市政府，尤其是案子的府級督導長官，否則就會發生4月22日的稽查紀錄在議員手上，但府級長官沒有，變成好像是市府沒有掌握全部資訊，「我們要求的是同步不是同意，議員調資料是職責，我們是希望內部能夠同步」。