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錢櫃服務生挨批…前員工PO長文平反！曝「一動作安頓20人」：他最後一個離開

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▲▼ 林森錢櫃火警 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林森錢櫃火警當時有民眾受不了濃煙，爬出窗外整個人掛在外牆。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

地方中心／綜合報導

台北市林森錢櫃26日發生嚴重火警，造成5人身亡。事後警消調查發現，錢櫃整棟建築物的消防設施竟全數關閉，引發社會輿論，同時也有人質疑，為何服務生沒有疏散民眾。讓事發時在場的林森錢櫃前員工忍不住發文敘述事件發生經過，怒轟「罵服務生的人我真的很想把你推進火場」！

「我是林森店的前員工，也是這次火災的傷患，目前還在住院治療中」，該名前員工29日下午在臉書社團「爆料公社」中透露，當天她人剛好在7樓包廂消費，火災發生時警報器沒響，不論是客人還是服務生都不知道發生了什麼事，只見到有煙霧從空調口進入包廂，只好開包廂門查看情況，而現場服務生的對講機也收不到訊號。

前員工回顧事件經過指出，當時陸續有客人跑出包廂，有人開安全門、有人按電梯，一名服務生見電梯來了，隨即問他們要不要下樓，但由於煙霧過大，「我們猶豫了5秒鐘就錯過了那最後一台可以離開的電梯」，接著服務生叫一行人趕緊走安全梯離開，「我轉頭想拉他一起走，可是他還在叫後面的客人」。

▲▼林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

前員工拉著朋友吃力的爬上8樓，因為樓梯間煙實在太大，每個人臉上都是黑色的眼淚、鼻涕、口水，到8樓的門口一個男生拉著她安撫的說，「不要怕跟我走」，大家一個拉一個小心的走，此時手機的手電筒根本起不了作用。

不久後她走到815包廂門口看到另名服務生冷靜的拿著緊急照明燈，將客人帶到有逃生窗的幾間包廂安置（816、815、811），煙越來越大，一行人趕緊摸著牆進了815把門關上，並在服務生的帶領下拿濕紙巾去廁所把自己潑濕，把門縫塞起來，由於包廂內還有老人、小孩，服務生與另名男生不斷安撫大家的情緒，並讓女生都爬到陽台窗邊，自己則趴在包廂地板上。

因為是錢櫃前員工的身分，她與友人同時也用電話聯絡其他朋友或在職員工，仔細報備位置及裡面都是哪些包廂的客人，20個人每個人都很害怕，但都互相鼓勵，「即使我已經發不出聲音也是努力拍拍其他人的肩膀，等待救援的一個小時，沒有一個人哭」。

▲▼林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲林森錢櫃火警5樓（起火層）火勢。（圖／民眾提供）

針對批評錢櫃員工的聲浪，她氣炸直言，「我不明白為何有人說服務生沒疏散客人自己逃跑，那種情況下你根本看不到任何人的臉，就算再熟悉場地也逃不了，因為沒有路可以出去，除非你跳窗跳樓！罵服務生的人我真的很想把你推進火場，在這麼緊張的情況下還能安頓好這麼多人，我那麼熟悉位置在煙霧裡都找不到方向，你要不要來指引看看？

她表示，就算有低樓層的服務人員逃出來了，看到這種火勢，難不成再衝回去救人？「我們不是專業消防人員，更不是聖母，我相信沒有一個人有勇氣犯這種險」，直到我安全離開火場都還沒看到其他前同事，同包廂的服務生也是讓其他女生先離開才最後走，而最先碰到的該名服務生到今天還在醫院觀察。

經歷這起事件後，她坦言，「雖然我性命無礙，但發生這種事我比任何人都感到不解和難過，因為我曾在這大樓工作許多年，消防設備其實我們都清楚位置和用法，但火災發生的時候濃煙竄起的速度太快，我從7樓包廂出來爬到8樓前後不到十分鐘，完全看不到路看不到身邊的人」，強調與其有力氣責怪服務生，不如多普及防火知識。

▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑裝潢全被燒光。（圖／北市府提供）

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