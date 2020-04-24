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氧氣瓶突起火爆炸！嬤發高燒…坐扶手椅「輸氧治療」慘被活活燒死

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▲英國68歲婦人琳恩（Lynn Hadley）接受輸氧治療時氧氣瓶爆炸死亡。（圖／翻攝Just Giving）

▲英國68歲婦人琳恩（Lynn Hadley）接受輸氧治療，未料氧氣瓶爆炸，讓她不幸死亡。（圖／翻攝Just Giving

記者吳美依／綜合報導

英國西米德蘭茲郡（West Midlands）13日發生一場悲劇，68歲的老婦人琳恩（Lynn Hadley）出現高燒、疲倦等症狀，疑似感染新冠肺炎，坐在家中扶手椅上接受輸氧治療，未料氧氣瓶竟冒出火花，點燃坐椅，之後甚至爆炸，火勢迅速蔓延至整間房屋，但是她卻來不及逃生，葬身火窟。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，琳恩出現高燒、疲憊等症狀，經醫護人員評估可能染疫。由於她當時已經出現缺氧現象，於是坐在扶手椅上接受輸氧治療，未料氧氣瓶設置完成的幾分鐘內就冒出火花，點燃坐椅，之後甚至爆炸，火勢迅速蔓延到整間房子。

火災發生時，死者丈夫戴夫（Dave）、女兒、孫女麥肯琪（Mackenzie）以及2名醫護設法逃生，但因火勢發展太快，琳恩來不及獲救，身受「致命燒傷」死亡。

黑郡（Black Country）資深法醫西迪克（Zafar Siddique）對家屬致上悼念之意，並決定將聽證會延遲至6月30日，「讓健康與安全執行官員（ Health and Safety Executive）調查並提出報告。」

附近鄰居聽聞消息以後也紛紛表示哀悼。伯吉斯（Trevor Burgess）說，由於目前正在禁足期間，「我們無法前往致上哀悼，甚至是一杯茶或咖啡。這是一件令人完全心碎的事情。她是獨一無二的。」

鄰居富勒頓（Hannah Fullerton）也在募資平台上發起募款，希望籌措1萬英鎊，協助一家人重振生活，在未來幾個月減輕財務壓力，「哈德利一家是你所見過最無私的家庭，他們願意為任何人做任何事。」 

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