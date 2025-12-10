睡醒別急著鋪床！　英研究揭「不折被子」有益健康

▲許多人習慣起床後整理好床鋪，但研究指出此舉可能有利於塵蟎生長。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦金斯頓大學（Kingston University）一份研究發現，起床後不立刻整理床鋪，能夠顯著減少寢具塵蟎數量，因為此舉能讓水氣蒸發，創造出乾燥且不利於塵蟎生長的環境，反之卻可能讓床成為塵蟎溫床，進而構成更大的健康風險。

研究指出，人體在睡眠期間，會透過汗水和呼吸產生溼氣與熱能。若起床後馬上折好棉被，水分與熱能將被鎖住，形成溫暖潮濕的環境，正是塵蟎最愛棲息地。更令人擔憂的是，在冬天開暖氣等通風不良的情況下，塵蟎繁殖速度會大幅加快。

塵蟎是全球最常見的室內過敏原之一，這些肉眼看不見的微生物，特別喜愛溫暖潮濕的環境，例如寢具、地毯、軟墊家具等。根據統計，單張床墊內可能同時有多達100萬隻塵蟎在活動。

大約10%一般民眾與高達80%的過敏患者，會對塵蟎排泄物及屍體分解物產生過敏反應，引發皮膚問題、鼻腔刺激、呼吸道問題，嚴重時更可能加劇氣喘症狀，對幼童、年長者及慢性呼吸道疾病患者威脅最大。

專家建議，起床後應該先把棉被掀開，打開窗戶讓床鋪「透氣」至少1小時，讓睡眠時累積的水氣與熱能完全散發，營造塵蟎難以生存的乾燥環境。若早上趕著上班上課，也可以回家後再整理床鋪。

此外，專家也建議每周清洗床單，每月使用吸塵器和蒸氣清潔器清潔床墊，每半年清洗一次棉被與枕頭。