宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票已完成99.40%，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）今天公開指控計票結果遭到篡改，並直指美國總統川普「介選」，使本已膠著的選情更加動盪。

根據法新社與宏都拉斯《前鋒報》（El Heraldo）報導，川普支持的右派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前僅以些微差距領先；位居第二的另一位右派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）也於8日發文抗議，稱這次選舉結果遭到「竊取」。

卡斯楚今天在宏國中部的一場造勢活動中表示，人民雖「帶著勇氣與決心」參與投票，但選舉過程卻充滿「威脅、脅迫、對初步計票系統（TREP）的操弄，以及竄改民意」。她更點名川普「威脅」宏國選民不要投票給執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），指稱這是外國勢力不當介入。蒙卡達目前排名第三，遠落後前兩名挺台候選人。

在大選前夕，川普公開背書阿斯夫拉，稱其為「自由的朋友」，並指納斯拉亞只是「假裝反共」。

路透社則指出，目前約有14.5％的計票單出現不一致，選舉機構將在未來數小時內啟動「特別計票審查」，各政黨代表、選舉委員會與獨立觀察員都將到場監看。這些具爭議的選票可能多達數十萬張，足以改變當前的選情走向，使宏都拉斯政治前景再添不確定性。

在特別審查完成前，初步計票結果將暫時維持不變。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）必須在12月30日前正式宣布勝選者，新任總統將於2026年1月就職，任期至2030年。