　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

▲為讓青少年遠離網路危害，澳洲政府全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲為讓青少年遠離網路危害，澳洲政府全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

澳洲從本周三起成為全球第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，涵蓋TikTok、YouTube、Instagram與Facebook等10大平台，違者將面臨高達4,950萬澳元（約新台幣10.6億元）的罰款。此一新法引發科技業與言論自由倡議者批評，但獲得多數家長與兒少團體支持。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容這是「值得家庭驕傲的一天」，他接受ABC新聞專訪時強調，新法象徵政策制定者終於開始追上網路危害的速度，「這是澳洲家庭向大型科技公司奪回主導權的一天」。他說，新科技雖然能帶來善用，但「人類必須掌握自己的命運」。

Sky News Australia報導，艾班尼斯也錄製影片，本周將在全國校園播放，呼籲孩子善用即將到來的暑假，「試著開始一項新運動、樂器，或讀讀一直放在架上的書」。

這項立法源自一年來的激烈討論——究竟是否可能在現實中阻止孩子使用已融入日常生活的社群平台。如今澳洲成為各國觀察的重要測試案例，包括丹麥、紐西蘭與馬來西亞都表示將研究甚至可能仿效此模式，測試政府在不扼殺創新與言論前提下，年齡限制能推到多遠。

◇ X：不是我們的選擇，是法律要求的
馬斯克旗下的X則是最後一家宣布配合法規的平台，X在官網表示：「這不是我們的選擇，而是澳洲法律的要求。X會自動移除不符合年齡規定的使用者。」

澳洲政府表示，這份受規範平台名單將隨新產品出現及年輕族群的轉移而調整。多家科技公司告訴政府，他們將結合「年齡推測」技術（透過使用行為判斷）、自拍估齡、身分證件驗證，甚至與銀行帳戶連結的方式來進行年齡認證。

對社群平台而言，新法意味著結構性停滯的開始：研究顯示使用者成長放緩、使用時間下降。雖然16歲以下族群並非廣告營收主力，但科技業警告，禁令將破壞未來用戶的成長管道。政府指出，在禁令生效前，澳洲8至15歲青少年使用社群媒體的比例高達86％。

然而，不少年輕人擔憂禁令反而造成孤立。一名14歲少女王安妮（Annie Wang）表示，「對酷兒族群或小眾興趣社群的人來說，社群平台是找到同伴的唯一方式。有人也透過這些平台抒發情緒或尋求協助。對某些人可能沒差，但也可能讓部分人的心理狀況更糟。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭統一獅開除！黃勇傳加入「福州海俠」　CPB台將再添一人
快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫涉詐保　30萬元交保
獨／高中女破解悠遊卡詐82萬！　真相讓單親媽心碎
球星爆劈腿主播女兒　「戰房要找隔音好」
仙塔律師認罪自打臉　網友出征喊拍SWAG
急凍探10℃！　最冷時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

Netflix面臨集體訴訟！　HBO Max訂戶要求阻止華納兄弟併購案

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

遼寧號航跡與美日訓練區重疊！補給艦加入　防衛省警戒長期行動

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

10分鐘賺400億！　川普揭「英特爾10%股權」交易內幕

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

Netflix面臨集體訴訟！　HBO Max訂戶要求阻止華納兄弟併購案

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

遼寧號航跡與美日訓練區重疊！補給艦加入　防衛省警戒長期行動

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

10分鐘賺400億！　川普揭「英特爾10%股權」交易內幕

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

大S感人善舉再+1！窮學生繳不出學費私訊求救　她「霸氣秒轉帳」

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

幫哥出氣！妹控前大嫂「帶男人回家睡覺」　結局被判刑

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫宋天洲又涉詐保　30萬元交保

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

日股吸金力亞洲第二！高市內閣祭「加薪＋減稅」雙箭　專家點名00949搶賺龍頭財

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

國際熱門新聞

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

諾貝爾和平獎得主馬查多　行蹤不明

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

川普放行輝達H200　路透：台灣付25%關稅

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

更多熱門

相關新聞

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

行政院打詐中心宣布封鎖小紅書1年，引發各界議論，甚至遭到質疑根本雙重標準。對此，內政部長劉世芳表示，處理小紅書是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定辦理，至於外界質疑是否會處理LINE、臉書上的詐騙，近期打詐中心會邀請4個主要法律代理人進行檢討。

不用被標記！IG限動推出「全新功能」

不用被標記！IG限動推出「全新功能」

跟風網路危險挑戰　13歲少女吸除臭劑死亡

跟風網路危險挑戰　13歲少女吸除臭劑死亡

YouTube 2025年度榜單出爐

YouTube 2025年度榜單出爐

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

關鍵字：

澳洲臉書TikTokYouTubeInstagram紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

一隻阿圓「上半身全透視」！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面