全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

▲為讓青少年遠離網路危害，澳洲政府全面禁止未滿16歲兒童使用社群平台。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲從本周三起成為全球第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，涵蓋TikTok、YouTube、Instagram與Facebook等10大平台，違者將面臨高達4,950萬澳元（約新台幣10.6億元）的罰款。此一新法引發科技業與言論自由倡議者批評，但獲得多數家長與兒少團體支持。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容這是「值得家庭驕傲的一天」，他接受ABC新聞專訪時強調，新法象徵政策制定者終於開始追上網路危害的速度，「這是澳洲家庭向大型科技公司奪回主導權的一天」。他說，新科技雖然能帶來善用，但「人類必須掌握自己的命運」。

Sky News Australia報導，艾班尼斯也錄製影片，本周將在全國校園播放，呼籲孩子善用即將到來的暑假，「試著開始一項新運動、樂器，或讀讀一直放在架上的書」。

這項立法源自一年來的激烈討論——究竟是否可能在現實中阻止孩子使用已融入日常生活的社群平台。如今澳洲成為各國觀察的重要測試案例，包括丹麥、紐西蘭與馬來西亞都表示將研究甚至可能仿效此模式，測試政府在不扼殺創新與言論前提下，年齡限制能推到多遠。

◇ X：不是我們的選擇，是法律要求的

馬斯克旗下的X則是最後一家宣布配合法規的平台，X在官網表示：「這不是我們的選擇，而是澳洲法律的要求。X會自動移除不符合年齡規定的使用者。」

澳洲政府表示，這份受規範平台名單將隨新產品出現及年輕族群的轉移而調整。多家科技公司告訴政府，他們將結合「年齡推測」技術（透過使用行為判斷）、自拍估齡、身分證件驗證，甚至與銀行帳戶連結的方式來進行年齡認證。

對社群平台而言，新法意味著結構性停滯的開始：研究顯示使用者成長放緩、使用時間下降。雖然16歲以下族群並非廣告營收主力，但科技業警告，禁令將破壞未來用戶的成長管道。政府指出，在禁令生效前，澳洲8至15歲青少年使用社群媒體的比例高達86％。

然而，不少年輕人擔憂禁令反而造成孤立。一名14歲少女王安妮（Annie Wang）表示，「對酷兒族群或小眾興趣社群的人來說，社群平台是找到同伴的唯一方式。有人也透過這些平台抒發情緒或尋求協助。對某些人可能沒差，但也可能讓部分人的心理狀況更糟。」