泰柬邊境衝突擴大！柬4高階軍官戰死　雙方互控砲擊平民區

▲柬埔寨前線監視器畫面顯示，泰軍裝甲車越境逼近柬埔寨村莊，武裝人員在民宅附近活動。（圖／翻攝自柬中時報）



記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，雙方9日進入第2天激烈交火，多處戰線延燒至平民區，兩國互控對方無差別砲擊。泰國媒體指出，柬埔寨近衛司令部（BHQ）包含1名中將在內等4名高階軍官在戰鬥中陣亡，而泰軍則出動坦克與戰機攻擊柬軍據點，矢言奪回所有被侵犯的領土。

雙方互指對方挑釁 泰國重砲轟賭場軍火庫

泰國陸軍發言人蘇瓦瑞少將（Winthai Suwaree）指出，柬軍8日率先以BM-21多管火箭、無人機及自殺式無人機轟炸泰軍陣地，泰方隨即展開反擊，雙方在Chong Bok、Prasat Ta Muen Thom等地展開激烈砲戰。

泰軍坦克與戰機鎖定邊境賭場建築發射砲彈，指該處為柬軍儲放武器及發動攻擊的據點。蘇瓦瑞表示，軍方將持續行動，「目標是削弱柬埔寨軍事能力，讓他們長期無法再度威脅邊境安全」。

泰軍同時出動烏克蘭製Oplot主戰坦克與重砲支援行動，並派出無人機摧毀柬方安裝的干擾天線。

柬軍高層戰死 洪馬內政府：願意談判

根據《民意報》報導，柬埔寨近衛司令部（BHQ）駐干丹省（Kandal）重裝部隊於8日的交火中損失慘重，包含1名中將、1名准將和2名少校死亡等4人全數陣亡。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的一名高層幕僚表示，柬方隨時準備好談判，但泰國外交部長則回應，目前「沒有看到任何談判的可能性」，並指當前局勢不利於第三方調解。

美國呼籲停火 川普仲裁協議岌岌可危

這場衝突是自7月以來最嚴重的一次。當時在美國總統川普（Donald Trump）斡旋下，雙方簽署了脆弱的停火協議，如今恐再度瓦解。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明，呼籲泰柬兩國立即停止敵對行動，並恢復10月川普在峰會上促成的降溫機制。

目前戰事仍在延燒，泰方堅稱所有軍事行動符合防衛原則，柬方則指控泰軍無差別且殘酷地砲擊平民住宅區。截至晚間，邊境多地仍傳出爆炸聲與砲火聲，雙方傷亡數字尚未公布。