示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

▲美國亞利桑那州護士利安德（Lauren Leander）率領同事前往反封鎖示威現場，沉默對峙。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國各地掀起抗議，要求政府解除防疫禁令，亞利桑那州將近1000人也於20日走上街頭。加護病房（ICU）護士利安德（Lauren Leander）與幾名同事來到現場，挺直腰桿、雙手交叉抱胸，沉默地站在隊伍前線對峙，即使被示威者大聲嚷嚷也不回應。她說，此舉是「希望醫護的聲音能夠被聽見，而且要比錯誤資訊與恐懼的聲音更加響亮。」

亞利桑那州將近1000人聚集在議會大廈前面，高聲要求州長杜席（Doug Ducey）解除封鎖禁令，挽救受到重挫的經濟。利安德等人趁著休假來到現場，表達反對意見。他們穿上乾淨的工作服，挺直腰桿，雙手交叉抱胸，沉默地與示威者對峙。

▲利安德（Lauren Leander）表示，他們希望醫護的聲音能夠被聽見。（圖／達志影像／美聯社）



利安德表示，儘管現場氣氛緊張，甚至有人高分貝大吼，但除非個人空間遭到侵犯，她都不開口說話，「大家對於自己必須說的話都感到非常激動。很多評論認為我們是假護士，這些人大多仍相信病毒是假的，只是個騙局，一點也不真實……這也是我們不說話的原因。」

利安德表示，即使是護士都必須依靠科學指示，大眾也應該聽從專家看法，「我們想要傳達的訊息是，希望醫護的聲音能夠被聽見，而且要比錯誤資訊與恐懼的聲音更加響亮。」

利安德在醫療體系Banner Health工作5年，自願進入新冠肺炎病房工作，她希望社會在防疫方面能夠站在相同立場，因為病毒正在奪走人們的生命，護士們不是敵人，不論病患對於疫情的看法如何，都會努力救治照顧，「這與政治、選邊站無關，這個病毒不會歧視任何人。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！