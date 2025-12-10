冬夜微醺儀式感up！全家限定「台啤集章趣」喝愈多解鎖愈多限量好禮

▲全家再度攜手台灣啤酒推出「台啤集章趣」，從玻璃杯到木頭疊疊樂一次蒐集，為年末增添最chill的啤酒儀式感，打造屬於自己的歡聚時刻！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導



年末的節慶氛圍，總是有種讓人想「chill一下」的衝動。無論是結束忙碌的一天、與朋友閒聚的夜晚，或是假日午後的放空時光，拿出啤酒暢飲往往是最療癒的儀式。這一次，全家便利商店再度攜手台灣啤酒，推出年度壓軸「台啤集章趣」活動，揪大家一起「開啤」迎接歡聚時刻，從質感玻璃杯、復古洞洞置物板，再到造型超勾錐的啤酒箱木頭疊疊樂，讓啤酒一躍成為最有感的年末儀式，還能輕鬆打造屬於自己的居家空間，把平凡的喝酒時光變成一場超chill生活提案！





台味回歸！5階段好禮等你解鎖

死忠粉絲都知道，這已經不是台啤第一次與全家聯手推出限定活動，但每次都能掀起收藏熱潮！這次，台啤特別以「歡聚時刻 X 風格單品」為靈感，設計了多款贈品。從最實用的折價券到台啤迷都想收藏的限量周邊，這次共有5階段好禮等你解鎖。

說到喝酒，與朋友邊喝邊玩的小遊戲往往是最寶貴的深刻回憶。台灣啤酒聽到「酒友們」心聲，別出心裁推出「台啤洞洞置物板」（集滿18章）以及「啤酒箱木頭疊疊樂」（集滿24章）！置物板以台啤金牌標誌設計，完美呈現居家小物的「最台時尚」，無論是掛上開瓶器或鑰匙，都能讓空間充滿話題度！年末聚會絕對也是少不了好玩又刺激的派對神器，造型超吸睛的「啤酒箱木頭疊疊樂」，光是拿出來就能掀起一波拍照打卡潮，一邊把疊疊樂堆高、一邊鼓譟乾杯，讓歡聚氣氛隨著遊戲快速升溫，讓這場派對成為年末最難忘的回憶！

另外，集1章就能獲得「金牌ONE 39元折價券乙張」，小試手氣先換一張，下次買更划算！集滿6章與8章，分別有機會獲得兩款容量不同的金牌ONE 玻璃杯（210ml與345ml），經典杯型可以完美呈現啤酒的金黃色澤與細緻泡沫，得到氣泡上升的最療癒瞬間，不僅適合獨享微醺時刻，也是增添居家風格的點睛之筆。





記下活動日期！用集章開啟你的冬日chill儀式

這個冬天，就讓每次都能掀起收藏熱潮的「台啤集章趣」成為你的小確幸！活動期間自2025年12月10日至2026年1月6日，只要在全家便利商店購買任一台啤罐裝系列商品，一罐就能獲得一章。無論是經典台啤、金牌ONE，或是人氣極8.8%系列，通通都有參與活動。全系列也同步祭出「任選3件85折」優惠，想要一次補貨囤貨的台啤粉絲，趁這時購入最划算！

此次最讓人有感的，就是「章數集愈多、贈禮換愈好」的機制，每個階段都有CP值超高的驚喜，而且每款贈品數量有限，想要就得手腳加快！無論是一人放鬆小酌或是朋友揪團來訪，無時無刻都是搬岀小巧置物板點綴居家氛圍，再拿出玻璃杯、疊疊樂同歡的好時候。讓每個人的chill時光都能多一點質感、再多一點玩心，這個冬天就讓台啤陪你們玩出屬於自我風格的微醺生活！





從喝啤酒到「玩」啤酒！創造屬於你的chill空間

誰說啤酒只是夏天的專利，對台啤粉來說，每次的集章趣活動，都像是參與一場「chill台味」的小確幸，喝的時候療癒、集的時候期待、換到好禮的那一刻更有成就感！在線上與其他粉絲交流好禮玩法，還能一起激盪出創意無限的生活共鳴。

簡單的日常一杯，都是屬於你的年末儀式感！此次的期間限定只到2026年1月6日止，快揪朋友一起到全家便利商店開喝、集章、換好禮！用台啤幫居家空間打造chill corner，把平凡的每一天都變成值得紀念的片刻，當笑聲與啤酒泡沫一同升起，那就是最有味道的台式歡聚時刻。