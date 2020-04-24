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川普提議「消毒劑注入體內」治療新冠肺炎　醫傻眼：不負責任又危險

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普提議，醫療團隊可以研究將消毒劑注入體內治療新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普23日提到，醫療團隊或許可以研究，將消毒劑注入體內，治療新冠肺炎。此話一出，引發熱烈討論。肺科醫師、全球公衛政策專家普塔（Vin Gupta）表示，任何劑量的清潔劑都不適合注射或攝入體內，即使少量也有可能致命，這種發言「是不負責任且危險的」。

美國國土安全部官員布萊恩（William Bryan）在23日的記者會上展示政府研究結果指出，冠狀病毒暴露在陽光與高溫之下，似乎會更快地變弱，此外，漂白水能在5分鐘內殺死唾液或呼吸道黏液中的病毒，異丙酮所需要的時間更短。

綜合NBC、BBC報導，川普聽完報告後，轉身向白宮冠狀病毒應對小組的協調員比爾斯（Deborah Birx）建議，可以嘗試研究紫外線輻射治療方法，稍後又提到，「消毒劑在1分鐘之內就把它（病毒）消滅了。我們有辦法做類似的事，內部注射或者清潔……檢視一下（這個提議）會很有趣。」

川普之後還詢問比爾斯是否聽過「光和熱能」的治療方法，雖然獲得「這不是作為一種治療」的回應，但仍堅稱「我認為這是一個值得關注的事。」

▲白宮冠狀病毒小組成員協調員比爾斯（Deborah Birx）在新冠肺炎疫情記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮冠狀病毒小組成員協調員比爾斯（左）出席每日疫情記者會。（圖／達志影像／美聯社）

普塔表示，不論劑量多少，「將任何清潔產品注入、攝入體內都是不負責任且危險的……即使只有少量也會致命。」他認為，醫師們聽見白宮散播「不恰當的健康資訊」會感到「士氣低落」，且總統先前也曾提倡使用抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎，「這是格外危險的，有些人會對於總統說出的每個字念念不忘。」

西維吉尼亞的醫師馬哈茂德（Kashif Mahmood）在推特上寫道，「身為一名醫師，我不會建議將消毒劑注入肺部，或在體內使用紫外線輻射來治療新冠肺炎。不要聽取川普的醫療建議。」

舊金山綜合醫院的肺科醫師巴爾姆斯（John Balmes）警告，即使吸入漂白水的氣味都有可能造成健康問題，「吸入氯系漂白水（的氣味）對於肺部絕對是壞事。即使少量的消毒水或異丙醇也是不安全的。這完全是一個荒謬的概念。」

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