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南投防疫不停學！　「大家都不在教室內」網路教學示範演練

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▲▼南投縣政府在埔里大成國小，舉辦因應新冠肺炎停課，線上補課情境演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣政府在埔里大成國小，舉辦因應新冠肺炎停課，線上補課情境演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為讓教師了解「線上教學」實際操作，南投縣政府24日在埔里大成國小，辦理因應新冠肺炎停課線上補課情境演練示範，由6年級老師透過google meet及因材網等軟體程式，進行混成式的線上教學。學生在ipad上透過網路練習數學習題，與老師的即時互動提問，就像平時上課一樣，只是大家都不在同一個教室裡。

縣府教育處長陸正威表示，為避免新冠肺炎後續疫情，造成學校停課或停學，孩子學習中斷，南投縣政府配合教育部線上演練注意事項，要求全縣國民中小學與縣立高中，4月29日至5月8日期間，各校至少要擇一個班級進行線上教學演練，讓教師熟悉線上教學情境，以利後續停課後線上課程的實施。

陸正威指出，透過實作演練除了讓老師與學生們，進一步熟悉相關線上教學理論與實務操作，也能同步盤點網路頻寬、資訊設備是否充足，各校教師線上教學能量是否足夠，以作後續計畫滾動修正依據。

▲▼南投縣政府在埔里大成國小，舉辦因應新冠肺炎停課，線上補課情境演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣政府在埔里大成國小，舉辦因應新冠肺炎停課，線上補課情境演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

在演練中，由授課教師透過線上平台，分派學習任務給學生，彙整學生答題反應與缺失後，再透過google meet進行線上同步教學，針對學生線上學習狀況與缺失進行學習提醒，並透過互動提問，輔導學生學習問題與狀況。課程結束前，授課教師與學生也約定，下次直播日期及時間，並叮嚀與鼓勵學生在家自主學習。

學生在課後，可以透過因材網（非同步教學）針對教師分派任務，完成線上自主學習，並記錄學習過程遇到的學習困難，在下次直播教學時，再提出與教師、同學討論，老師也能透過因材網的報表功能了解每個學生的學習狀況和進度。

參與演練黃琮翔老師，十分有耐性也很熟練的在平台上與班上孩子互動。他表示，孩子對網絡平台的接受度都很高，對軟體操作和使用也適應良好，家長也是反應熱烈。

除了視訊直播外，教育部的因材網其實功能很強大，可以看到每個孩子的學習狀況與作業解題狀況，孩子也能透過該網站的答案詳解、平時測驗、互動式教學影片、動態評量等多功能，可反覆練習，確實了解自己的學習狀況。

大成國小校長林取德指出，現在的線上學習方式已經有很大的進步和改變，不再只有傳統單純的視訊直播功能，也能同步做作業、檢視作業、上課與互動學習。家長也能申請帳號登入，透過因材網陪伴並隨時了解孩子的學習狀況，功能相當多元。

縣府教育處表示，除大成國小線上教學示範，南投縣已規劃13鄉鎮，各辦理一場非同步教學因材網研習，讓有線上教學增能需求之學校教師，能即時獲得支持。

・大口徑、大容量

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