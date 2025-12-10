川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

▲白宮認定，中國晶片巨頭華為的AI技術已追近輝達水準。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

《彭博資訊》9日引述知情人士獨家報導指出，美國總統川普（Donald Trump）決定放行輝達（Nvidia）向中國出口H200人工智慧晶片，背後主因是白宮認定，中國晶片巨頭華為（Huawei）的AI技術已追近輝達水準，因此此舉不會構成重大安全風險。

華府內部權衡數週 最終採取「中間路線」

知情人士透露，川普政府內部在討論是否批准H200出口時，考量了多種情境，並吸收華府國安鷹派的意見。從「完全禁止AI晶片出口中國」，到「全面開放、以美國晶片淹沒中國市場」皆有被納入評估。最終，川普選擇折衷方案，也就是允許H200出口中國，但保留最新一代晶片給美國買家。

根據評估，此決策將讓美國在AI晶片技術上維持約18個月的領先優勢，同時促使中國AI開發者繼續依附在美國技術生態系中，而非轉向華為或其他本土晶片製造商。

川普與黃仁勳會晤後拍板 白宮：不妥協國安

報導指出，川普的決策出現在與輝達執行長黃仁勳在華府私下會面後幾天，為數週來關於是否開放H200出口中國的辯論畫下句點。黃仁勳長期遊說放寬出口限制，認為過度封鎖反而助長華為的發展。

白宮發言人德賽（Kush Desai）回應表示，川普政府「致力於確保美國科技堆疊的主導地位，同時不會在國家安全上妥協」。

華為CloudMatrix384效能媲美輝達NVL72

報導進一步揭露，白宮官員在評估過程中發現，華為採用昇騰（Ascend）晶片的新一代AI平台「CloudMatrix384」，其效能與輝達以Blackwell架構打造的「NVL72」系統幾乎相當。這一觀察讓美方認定，華為的AI運算力已逼近輝達水準。

此外，美方還得出結論，華為最快在2026年可量產數百萬顆昇騰910C加速器晶片，該款產品專為與輝達晶片正面競爭而設計。相比之下，美國6月的估算認為華為今年僅能生產約20萬顆昇騰系列晶片，顯示華為進展超乎預期。

中國態度仍不明朗

目前尚不清楚中國企業是否會如川普政府預期般積極採購H200晶片。川普曾表示，他已將此決定親自告知中國國家主席習近平，並獲得「正面回應」。不過，中國官方尚未公開表態。《金融時報》報導，北京當局可能計畫限制H200的使用範圍，以維持「科技自主」的國家戰略。