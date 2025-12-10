豐原太平洋百貨耶誕狂歡繽紛禮　超狂回饋24%

▲豐原太平洋百貨祭出年末最後一波超優購物回饋。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

搶攻耶誕及跨年商機，豐原太平洋百貨祭出年末最後一波耶誕跨年3000送300、滿額再加送驚喜加碼禮，另外更攜手國泰世華信用卡推出豐原太百貨獨家三重回饋，當日刷國泰世華信用卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈1,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3百、選擇樂饗購Level再享3%回饋，層層堆疊創造出24%的超優購物回饋！



歲末年終最後一檔好康放送不手軟的程度直逼週年慶的高規格回饋！

12/11(四)~115/1/1(一)會員於全館當日單筆3000送300，累計贈送無上限(部份除外)，會員再加送驚喜加碼禮：12/11(四)~12/14(日)當日滿20,000元加500(不限量)、12/20(六)~12/21(日)當日滿5,000元限量加送THE BODY SHOP薑根鏗活調理洗髮精400ml 、12/25(四)~12/28(日)當日滿13,000元限量加送奧利塔玄米油750ml(2瓶)。還有會員最期待的質感卡友禮，活動期間當日滿3,000元12/11(四)~12/14(日)贈送故宮花卉設計的百花陶瓷隨行杯560ml(SGS檢驗合格)，前300名兌換卡友再加贈「奇威女裝300元購衣金」、12/25(四)~12/28(日)推出跨年神器~秒收拉合折疊椅，讓你追星更有利！各項贈品超級搶手，數量有限，兌換從速哦！

而搭配進入倒數抽好宅大獎的台中購物節，除了消費5倍抽，更加碼抽超狂的10萬驚喜大禮包！即日起到12/25(四)百貨卡友當日於全館單筆消費滿500元即可參加抽獎，12/26(五)將抽出獎項包括歐洲精品家電、主廚極品鍋具以及質感溫暖家居，總價值100,930元，通通1人獨享！

此外，豐原太平洋百貨美人魚鐘廣場已換上耶誕新裝，如燈海般的窗簾帷幕中，白燦燦的聖誕樹伴著美人魚鐘展現豐原街頭最美的風景，在Threads上也引來眾多網友們競相留下美照。除了一連串的耶誕促銷，更推出年末強打的藝術活動，即日起至115年3月2日，於1F藝術展區/9F-VIP CLUB 藝術展區推出「花常開，鳥常來，人常在-蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」，現年88歲的蘇服務，國立台灣師範大學藝術系畢業，師承國寶級膠彩畫大師林之助和許深州，作品高雅如詩、色彩清麗優雅璀璨剔透，膠彩數位微噴版畫更是價格親民友善收藏。歡迎大家來豐原太平洋百貨享受最好康的購物回饋和最藝術的耶誕氛圍！

▲▼1F藝術展區/9F-VIP CLUB 藝術展區推出「花常開，鳥常來，人常在-蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」。