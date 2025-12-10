　
    • 　
>
Netflix面臨集體訴訟！　HBO Max訂戶要求阻止華納兄弟併購案

▲▼線上串流巨頭Netflix以720億美元（約台幣2兆3300億元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視與串流業務。（圖／路透）

▲Netflix以720億美元收購華納兄弟的影視與串流業務。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

串流影音巨頭Netflix正陷入一場法律風暴。一名HBO Max訂閱用戶近日向美國加州法院提起集體訴訟，要求阻止Netflix以720億美元（約台幣2兆3300億元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視與串流業務，指控這項交易恐削弱美國串流市場的競爭力。

消費者提告控「削弱競爭」

這起訴訟於8日提出，原告主張Netflix與華納兄弟的併購案將導致市場壟斷，減少用戶選擇空間，尤其HBO Max將因此消失，進一步削弱美國訂閱制影音市場的競爭。

多位美國國會議員對這項交易也表達質疑，認為收購案恐違反反壟斷法，勢必將面臨聯邦政府嚴格審查。與此同時，派拉蒙－天空之舞（Paramount Skydance）也於同日提出價值1084億美元（約台幣3兆5100億元）的敵意收購案，正面挑戰Netflix的出價。

Netflix反擊：訴訟「毫無根據」

Netflix發表聲明反駁，強調這起訴訟「毫無根據」，只是原告律師試圖藉由高關注度案件博取聲量。原告的主要律師則拒絕評論。

訴狀指出，Netflix在過去面對激烈競爭時仍多次調漲訂閱費，顯示其並未因市場競爭而讓利消費者，若併購成真，將進一步壟斷市場。

掌控熱門IP恐引壟斷疑慮

Netflix與華納兄弟的併購案在上週正式宣布，結束數週的競價戰。華納兄弟探索董事會已表示，將審慎評估派拉蒙提出的競爭提案。

原告強調，這項交易若通過，Netflix將取得華納兄弟旗下多個全球知名品牌，包括《哈利波特》（Harry Potter）、DC漫畫（DC Comics）與《權力遊戲》（Game of Thrones）等旗艦系列，將使其掌控影視內容市場主導權。

律師事務所曾狙擊多家娛樂巨頭

此案由Bathaee Dunne律師事務所代理，該所過去曾代表YouTube TV用戶對**迪士尼公司（The Walt Disney Co.）提起反壟斷訴訟，指控迪士尼壟斷直播電視市場。雖然迪士尼否認不法，但最終以未公開金額達成和解。

