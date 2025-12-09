　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲ 輝達大讚取消H200出口限制將有助美國維持晶片產業競爭力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日宣布，將批准輝達（Nvidia）向中國出售AI晶片H200，並對每筆交易抽成25%，傳出費用將由台灣支付。《路透》援引一名白宮官員說法指出，這項25%稅款將以關稅形式在台灣出口段徵收，因H200晶片主要在台灣製造。

這名官員說明，晶片須先運往美國接受安全審查，通過後才能出口至中國。川普此前發文強調，此舉將「保護國家安全，創造美國就業機會，維持美國在AI領域的領先地位」，且已將此決定告知中國國家主席習近平，「習主席也作出正面回應」。

無黨派智庫「進步研究所」（IFP）7日發布的報告指出，H200晶片效能幾乎達到目前合法出口中國的H20晶片的6倍，但仍較美國企業使用的最新Blackwell晶片慢1.5倍。川普宣布此消息後，輝達股價盤後上漲2%，該公司聲明表示，向經商務部審查的商業客戶提供H200將「為美國帶來絕佳平衡」。

但這項決定引發兩黨議員反彈，民主黨參議員聲明批評，這是「重大經濟與國安失敗」，將有利中國工業與軍事發展；共和黨眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也警告，中國將利用這些晶片強化軍事能力，「輝達應清楚認知到中國會竊取其技術，自行大規模生產，並試圖徹底終結輝達競爭地位。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規
快訊／大逆轉！仙塔律師全部認罪了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

即／日本青森外海強震上修規模7.6

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

快訊／又震　日青森縣外海規模5.1地震

更多熱門

相關新聞

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，造成多人受傷、多棟建築受損。對此，總統賴清德今（9日）表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

關鍵字：

輝達AI晶片川普台灣出口

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面