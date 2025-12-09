川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

▲ 輝達大讚取消H200出口限制將有助美國維持晶片產業競爭力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日宣布，將批准輝達（Nvidia）向中國出售AI晶片H200，並對每筆交易抽成25%，傳出費用將由台灣支付。《路透》援引一名白宮官員說法指出，這項25%稅款將以關稅形式在台灣出口段徵收，因H200晶片主要在台灣製造。

這名官員說明，晶片須先運往美國接受安全審查，通過後才能出口至中國。川普此前發文強調，此舉將「保護國家安全，創造美國就業機會，維持美國在AI領域的領先地位」，且已將此決定告知中國國家主席習近平，「習主席也作出正面回應」。

無黨派智庫「進步研究所」（IFP）7日發布的報告指出，H200晶片效能幾乎達到目前合法出口中國的H20晶片的6倍，但仍較美國企業使用的最新Blackwell晶片慢1.5倍。川普宣布此消息後，輝達股價盤後上漲2%，該公司聲明表示，向經商務部審查的商業客戶提供H200將「為美國帶來絕佳平衡」。

但這項決定引發兩黨議員反彈，民主黨參議員聲明批評，這是「重大經濟與國安失敗」，將有利中國工業與軍事發展；共和黨眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也警告，中國將利用這些晶片強化軍事能力，「輝達應清楚認知到中國會竊取其技術，自行大規模生產，並試圖徹底終結輝達競爭地位。」