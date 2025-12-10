　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲美國放行輝達H200人工智慧晶片出口中國，晶片主要將由台積電負責生產。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府放行輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片出口中國後，《華爾街日報》披露，這批晶片主要將由台積電（TSMC）負責生產，出貨前須先運往美國接受國家安全審查，並繳納25%的進口關稅。這項程序被形容為「極為罕見」的安全機制。

台積電代工　美方審查後再出口中國

根據《中央社》報導，《華爾街日報》引述美方官員說法指出，輝達生產的H200晶片在外銷中國前，必須經過美國的特別安全審查。熟悉內情人士透露，該晶片主要於台灣生產，完成後需運至美國進行國安審核，通過後才能出口中國。

專家分析，這項複雜的運輸與審查流程，凸顯華府對AI晶片出口中國的敏感態度。美國雖可從銷售額中收取25%進口稅，但由於美國憲法禁止徵收出口稅，因此這筆收入將以「進口關稅」形式處理，以避開法律爭議。

分析：特殊安排對輝達最有利

外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國與科技問題資深學者麥蓋爾（Chris McGuire）指出，這種特例的主要受益者並非美中兩國政府，而是輝達公司本身。
他並警告，大規模向中國出口H200晶片，可能削弱美國在AI運算力上的領先優勢。

然而，包括輝達執行長黃仁勳與AI產業代表塞克斯（David Sacks）等人則主張，若完全封鎖中國市場，將助長華為（Huawei）等本土企業快速追趕，「美國反而會失去主導權」。

川普拍板放行　但國會仍憂軍事用途

川普於8日宣布開放輝達H200對中出口時強調，僅限「核可買家」可購得。不過，同日美國司法部便起訴兩名涉嫌走私H200晶片至中國與他國的商人。輝達回應，目前未發現大規模晶片走私現象。

部分美國國會議員仍擔憂，這些高階晶片恐最終被中國軍方利用，提升國防運算能力，對美國構成潛在威脅。但黃仁勳反駁稱，中國軍方出於自身國安考量，不太可能採用美製晶片。

目前，美方尚未公開「特別國安審查」的具體程序細節，但可以確定的是，台積電將負責代工生產，產品須先送美國審查後方能出貨中國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

美國防法案最終版　要求2030年前「停止依賴中國顯示技術」

中俄「15架軍機」包圍日本！　小泉深夜急發文：重大國安憂慮

泰柬邊境衝突擴大！柬4高階軍官戰死　雙方互控砲擊平民區

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

Netflix面臨集體訴訟！　HBO Max訂戶要求阻止華納兄弟併購案

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

遼寧號航跡與美日訓練區重疊！補給艦加入　防衛省警戒長期行動

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

美國防法案最終版　要求2030年前「停止依賴中國顯示技術」

中俄「15架軍機」包圍日本！　小泉深夜急發文：重大國安憂慮

泰柬邊境衝突擴大！柬4高階軍官戰死　雙方互控砲擊平民區

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

Netflix面臨集體訴訟！　HBO Max訂戶要求阻止華納兄弟併購案

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

遼寧號航跡與美日訓練區重疊！補給艦加入　防衛省警戒長期行動

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　旅日夢成真踏上甲子園名校

3C故障先問AI！iFixit推出維修界ChatGPT「FixBot」

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「小拳石」這次不搞事　班恩狂轟37分率魔術闖NBA盃4強

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

卡爾成歐冠最年輕「連3戰破門」球員　拜仁3比1逆轉里斯本競技

小薰被爆「拖欠牙醫14萬」鄭人碩也知情　經紀人列3項聲明回應！

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

小客貨車撞死行人！獲家屬原諒肇事駕駛盼緩刑　法官不准原因曝

【要去少林寺入伍？】朋友幫剃頭竟拿刮鬍刀　成品光到以為要出家XD　

國際熱門新聞

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

諾貝爾和平獎得主馬查多　行蹤不明

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

10分鐘賺400億　川普揭英特爾股權交易內幕

川普放行輝達H200　路透：台灣付25%關稅

更多熱門

相關新聞

認定華為技術逼近　川普准輝達H200出口中國

認定華為技術逼近　川普准輝達H200出口中國

《彭博資訊》9日引述知情人士獨家報導指出，美國總統川普（Donald Trump）決定放行輝達（Nvidia）向中國出口H200人工智慧晶片，背後主因是白宮認定，中國晶片巨頭華為（Huawei）的AI技術已追近輝達水準，因此此舉不會構成重大安全風險。

10分鐘賺400億　川普揭英特爾股權交易內幕

10分鐘賺400億　川普揭英特爾股權交易內幕

專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

關鍵字：

輝達晶片台積電代工出口北美要聞AI科技

讀者迴響

熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面