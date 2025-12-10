台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

▲美國放行輝達H200人工智慧晶片出口中國，晶片主要將由台積電負責生產。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府放行輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片出口中國後，《華爾街日報》披露，這批晶片主要將由台積電（TSMC）負責生產，出貨前須先運往美國接受國家安全審查，並繳納25%的進口關稅。這項程序被形容為「極為罕見」的安全機制。

台積電代工 美方審查後再出口中國

根據《中央社》報導，《華爾街日報》引述美方官員說法指出，輝達生產的H200晶片在外銷中國前，必須經過美國的特別安全審查。熟悉內情人士透露，該晶片主要於台灣生產，完成後需運至美國進行國安審核，通過後才能出口中國。

專家分析，這項複雜的運輸與審查流程，凸顯華府對AI晶片出口中國的敏感態度。美國雖可從銷售額中收取25%進口稅，但由於美國憲法禁止徵收出口稅，因此這筆收入將以「進口關稅」形式處理，以避開法律爭議。

分析：特殊安排對輝達最有利

外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國與科技問題資深學者麥蓋爾（Chris McGuire）指出，這種特例的主要受益者並非美中兩國政府，而是輝達公司本身。

他並警告，大規模向中國出口H200晶片，可能削弱美國在AI運算力上的領先優勢。

然而，包括輝達執行長黃仁勳與AI產業代表塞克斯（David Sacks）等人則主張，若完全封鎖中國市場，將助長華為（Huawei）等本土企業快速追趕，「美國反而會失去主導權」。

川普拍板放行 但國會仍憂軍事用途

川普於8日宣布開放輝達H200對中出口時強調，僅限「核可買家」可購得。不過，同日美國司法部便起訴兩名涉嫌走私H200晶片至中國與他國的商人。輝達回應，目前未發現大規模晶片走私現象。

部分美國國會議員仍擔憂，這些高階晶片恐最終被中國軍方利用，提升國防運算能力，對美國構成潛在威脅。但黃仁勳反駁稱，中國軍方出於自身國安考量，不太可能採用美製晶片。

目前，美方尚未公開「特別國安審查」的具體程序細節，但可以確定的是，台積電將負責代工生產，產品須先送美國審查後方能出貨中國。