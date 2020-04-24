中國軍機載6人醫療組抵緬甸　附KN95口罩、檢測試劑

▲中國軍隊醫療專家組抵達緬甸仰光機場，並帶來防疫物資。（圖／取自央視，下同）

記者陳政錄／綜合報導

隨緬甸移工返國恐釀疫情更加嚴峻，中國再次啟動「醫療外交」，於24日上午，由中國軍隊抗疫醫療專家組6人，乘坐空軍飛機抵達仰光機場，隨機還包括中國軍隊援緬的抗疫物資。

據央視報導，與該中國軍隊醫療專家組一同抵達緬甸仰光的，還包括新冠病毒核酸檢測試劑盒（PCR法）、醫用防護口罩（KN95）、醫用外科口罩等。待軍機降落時，緬甸仰光軍區司令員德蓬少將和中國駐緬甸大使陳海到機場迎接。

德蓬表示，我們會將這批物質盡快的分發到各個需要的地方，同時仰光軍區醫院的醫學專家們也會與中方援助緬甸的醫療專家們，在疫情防範、病毒檢測、治療等方面展開深度合作，共同討論最優方案。

官方數據顯示，緬甸是在3月31日出現首起新冠肺炎確診死亡案例，當時全國有14人確診，惟實際數字是否受檢測量能影響，國際間也相當關注；此外，由於緬甸和其他東南亞國家一樣，有大量在海外移工，並於近期陸續返國，對疫情發展帶來風險。

自3月以來，中國防疫從內控逐步轉向外防輸入後，陸續推進對國際上的醫療援助，做「醫療外交」，包括中共總書記習近平已先後和32個國家領導人與國際組織負責人通話。

中國外交部發言人趙立堅4月10日時曾表示，中國政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供物資援助。

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