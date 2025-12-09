雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

▲雅加達惡火奪22命。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

印尼雅加達9日中午發生重大火災，一棟位於葛馬約蘭區、7層樓高的辦公大樓突然傳出爆炸聲，濃煙瞬間竄上高樓，現場辦公人員紛紛從頂樓以救生梯逃生。警方指出，火勢疑似起於1樓無人機電池倉庫的鋰電池爆炸，猛烈火舌迅速向上延燒。目前至少造成22人死亡，其中包含一名孕婦，死亡人數恐仍持續攀升。

事發時正值午休，不少員工在2樓、3樓與6樓休息，一樓突然傳出巨響、隨後整棟大樓停電，辦公室內充滿尖叫與求救聲。許多民眾因樓梯間濃煙逼近，被迫往頂樓逃生，消防人員架設救難梯協助脫困。倖存者回憶，電池疑似在充電時短路引發爆炸，「濃煙一下就灌上樓，我們只能往屋頂跑」。

消防隊調派至少28輛消防車、超過百名人員投入搶救，火勢在2個多小時後被撲滅，但建物多層仍被濃煙與高溫籠罩，搜救行動面臨困難。多數罹難者並未出現明顯燒傷，推測可能因吸入濃煙窒息而亡。遺體皆送往當地警察醫院進行身分確認。

起火的大樓為日本無人機大廠 Terra Drone 的印尼分公司，主要提供農業、採礦用途的航測無人機服務。警方與消防單位已封鎖現場，持續降溫並深入檢視建物結構，詳細起火原因仍待進一步調查。