　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

▲雅加達惡火奪22命。（圖／達志影像／美聯社）

▲雅加達惡火奪22命。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

印尼雅加達9日中午發生重大火災，一棟位於葛馬約蘭區、7層樓高的辦公大樓突然傳出爆炸聲，濃煙瞬間竄上高樓，現場辦公人員紛紛從頂樓以救生梯逃生。警方指出，火勢疑似起於1樓無人機電池倉庫的鋰電池爆炸，猛烈火舌迅速向上延燒。目前至少造成22人死亡，其中包含一名孕婦，死亡人數恐仍持續攀升。

事發時正值午休，不少員工在2樓、3樓與6樓休息，一樓突然傳出巨響、隨後整棟大樓停電，辦公室內充滿尖叫與求救聲。許多民眾因樓梯間濃煙逼近，被迫往頂樓逃生，消防人員架設救難梯協助脫困。倖存者回憶，電池疑似在充電時短路引發爆炸，「濃煙一下就灌上樓，我們只能往屋頂跑」。

▲雅加達惡火奪22命。（圖／達志影像／美聯社）

消防隊調派至少28輛消防車、超過百名人員投入搶救，火勢在2個多小時後被撲滅，但建物多層仍被濃煙與高溫籠罩，搜救行動面臨困難。多數罹難者並未出現明顯燒傷，推測可能因吸入濃煙窒息而亡。遺體皆送往當地警察醫院進行身分確認。

起火的大樓為日本無人機大廠 Terra Drone 的印尼分公司，主要提供農業、採礦用途的航測無人機服務。警方與消防單位已封鎖現場，持續降溫並深入檢視建物結構，詳細起火原因仍待進一步調查。

▲雅加達惡火奪22命。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍戰非被綁架　「拿女性衣服要我揉指紋」崩潰大哭
「超級水果」藍莓別再用鹽水洗！醫曝正確洗法
賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

川普准輝達H200晶片輸華！中國外交部冷回：注意到了

高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區　被輪島市長1句話逗到噗哧笑

立陶宛宣布國家緊急狀態！　控白俄「走私氣球」闖領空威脅國安

中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

去年的2倍多！川普政府「已撤銷8.5萬份簽證」　國際學生也遭殃

快訊／日本青森縣外海又震！　規模5.3最大震度3

7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

川普准輝達H200晶片輸華！中國外交部冷回：注意到了

高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區　被輪島市長1句話逗到噗哧笑

立陶宛宣布國家緊急狀態！　控白俄「走私氣球」闖領空威脅國安

中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

去年的2倍多！川普政府「已撤銷8.5萬份簽證」　國際學生也遭殃

快訊／日本青森縣外海又震！　規模5.3最大震度3

7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

糖腎共病不再無解　聯新國際醫院推動整合照護助病友健康逆轉勝

桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用　落實淨零綠校園

桃園青創博覽會匯聚國際能量　打造亞太指標性創新集散地

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

中華瑪倉和平協會連辦3年圓夢活動　慨捐魚池等3鄉12校20萬元獎助學金

1張圖看「雲霄飛車變天」暴跌溫　更強冷氣團叩關！12℃最冷時刻曝

暖心又療癒！SABON新款12%濃度香氛蠟燭　香水般動人層次

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

神話李玟雨當爸了！　小11歲日本妻順產嗨曬照：一家四口都幸福吧

台中烏日工廠驚傳工安意外！36歲男滑倒「頭撞鐵桿」送醫不治

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

國際熱門新聞

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

泰軍F-16空襲民宅畫面曝　柬埔寨展開反擊

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

川普放行輝達H200　路透：台灣付25%關稅

更多熱門

相關新聞

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

印尼首都雅加達市中心一棟七層樓高的辦公大樓於今日驚傳嚴重火災，造成至少 22人死亡。火勢雖已撲滅，但這場悲劇的死亡人數恐將繼續攀升。

台南騎士遭擦撞再被輾！驚悚畫面曝

台南騎士遭擦撞再被輾！驚悚畫面曝

中壢4樓住宅大火！黑煙狂竄4女困陽台

中壢4樓住宅大火！黑煙狂竄4女困陽台

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

國道10驚險火燒車 駕駛逃過一劫

國道10驚險火燒車 駕駛逃過一劫

關鍵字：

印尼火災雅加達鋰電池爆炸無人機消防救援

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面