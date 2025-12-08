　
國際

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！　每買3件就有1件是這牌

▲▼日本旅遊,爆買,掃貨。（圖／CFP）

▲外國旅客在日本最常購買的品牌是UNIQLO。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

訪日觀光客最愛購買的品牌排行出爐！根據日本觀光廳調查，遊客到日本最常消費的店家正是日系服飾品牌UNIQLO，以壓倒性優勢拿下第一名，佔全體回答的5.51%，也就是說外國旅客在日本購買衣服時，每3件就有1件是UNIQLO的商品。此外，北海道知名巧克力品牌「ROYCE'」緊追在後，以3.03%的佔比奪得第二名。

日本觀光廳在全日本25個機場與海港進行「入境消費動向調查」，由精通12種外語的調查員對外籍旅客展開現場訪談，每季收集多達2萬4620份問卷，並透過AI技術分析全年近10萬筆資料。

調查結果顯示，在商品類別統計方面，「服飾類」以16.8%居冠，動漫周邊佔10.7%排名第二。不過若將各類甜點合併計算，「糖果點心類」才是最受歡迎的購物項目，因為光是第4名的巧克力、第5名的洋菓子、第10名的糖果點心等，總計就達19.8%。

化妝品類商品則是以7%拿下第3名，藥品則以5%位居第7名，顯示藥妝店商品依然深受外國旅客青睞。相較之下，家電產品僅佔1.4%排在第18名，表現並不突出，分析認為這可能因為日本獨有的電器產品並不多。

在個別品牌排行榜方面，UNIQLO的市場統治力驚人，以5.51%奪得第一，同集團的GU也以1.24%高居第5名。運動品牌表現亮眼，鬼塚虎（Onitsuka Tiger）以1.3%排第4名，NIKE第7名，adidas第13名，都有不錯成績。

北海道生巧克力品牌「ROYCE'」則在品牌榜中奪得亞軍，令人驚豔，在外國旅客購買的巧克力商品中，超過4成都選擇ROYCE'產品。其他北海道名產也表現強勢，「白色戀人」拿下第6名，「薯條三兄弟」排第24名，凸顯北海道土產的強大吸引力。

地區差異分析顯示，全日本6大地區排行榜中，只有UNIQLO和ROYCE'能夠全數入榜前十名。UNIQLO憑藉全日本約800家店鋪的廣大通路優勢，而ROYCE'雖然實體店鋪有限，但透過機場免稅店的廣泛鋪貨，讓各地旅客都能輕鬆購買。

值得注意的是，「合利他命」在東北地區的品牌排行榜取得第三名。報導中強調，合利他命非常受到台灣旅客歡迎，有鑑於台灣直飛東北地區的航班充足，使較多台灣觀光客造訪日本東北地區，也意外讓合利他命登上排行榜。

 
12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人
三本柱確定只剩她！　陷「性騷擾風波」仍續留樂天女孩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

訪日購物UNIQLOROYCE'甜點糖果合利他命

