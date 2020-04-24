蘇貞昌：目前無計畫取消五一連假　「除非突然發生疫情大爆炸」

▲清明連假墾丁湧入大批人潮，國家級警報發布後人潮瞬間減少。（圖／記者吳奕靖攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前清明連假許多國人規劃國內旅遊，造成許多知名景點出現人潮擁擠的現象，一度引發群聚感染危機，也讓外界擔憂接下來的5月1日勞動節假期是不是應該要取消。對此，行政院長蘇貞昌24日表示，5月1日會如期休假，除非突然發生疫情大爆炸，否則到目前為止沒有要取消五一連假的計畫。

立法院於21日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，行政院會23日拍板通過主計總處提報「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，並送請立法院審議。

行政院長蘇貞昌24日率領主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長赴立法院列席報告紓困特別預算追加案，並備質詢。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告特別預算追加案。（圖／記者李毓康攝）



國民黨立委賴士葆質詢時表示，如果排除敦睦艦隊的群聚感染，台灣在4月30日以前每天都能夠「零確診」，詢問蘇貞昌是否會大方鼓勵大家戴口罩出門消費。對此，蘇貞昌回應，還是要以中央流行疫情指揮中心的專家會議為準，「不是政策決定，要尊重專家會議」。

蘇貞昌表示，台灣今天的防疫能夠做出有一點成績，受到大家的肯定，正是因為政府與人民一起努力，行政團隊也一直都很尊重央流行疫情指揮中心的專家，指揮中心也都審慎評估，有關何時可以鼓勵出門消費或是封城，還是要聽專家的決定，也請大家要聽取指揮中心所訂定的規範與指引。

賴士葆追問，五一連假是否會如期休假。對此，蘇貞昌回應「要」，除非突然發生疫情大爆炸，否則到目前為止沒有要取消五一連假的計畫。

賴士葆再問，政府若決定五一連假照常放假，是否會鼓勵大家口罩戴起來，鼓勵多多出門消費。蘇貞昌則表示，休假跟出遊是兩回事，雖然要照常休假，但休假也可以在家休假，並不是鼓勵大家出遊。

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