陸「海洋地質六號」首曝深海探測畫面　對太平洋深淵進行CT掃描

記者魏有德／綜合報導

中國地質調查局近日公佈「海洋地質六號」最新科考成果，首次曝光深海機器人在超過4000公尺海域拍攝的珍貴影像，並完成太平洋深淵電磁剖面測量，被形容為替地球做「CT（斷層）掃描」。此次任務除獲取多金屬結核、深海生物相關科學資料，還取得高品質電磁觀測數據，將用於研究大洋地殼構造及未來科學鑽探選址參考。

▲大陸科考船「海洋地質六號」。（圖／翻攝央視）

據中國地質調查局消息，「海洋地質六號」科考船已圓滿完成深海地質調查第15航次第二航段任務，多項科學成果今（10）日正式發佈。在發佈的「海洋地質六號」研究成果中，不僅有重要的科學數據，科研人員還利用水下機器人拍攝到了獨家的深海畫面。

▲深海海底礦產資源。（圖／翻攝央視）

影片顯示，海底多金屬結核散布於4000至6500公尺深海盆地，多呈球形或橢球狀，直徑約3至10公分，富含鐵、錳、鎳、銅等關鍵金屬元素。研究員孫珍指出，多金屬結核為海底分布最廣、資源潛力最高的深海礦產，也是陸上金屬的重要接替資源，每一顆都記錄了三千多萬年海洋環境變化。

▲深海海綿。（圖／翻攝央視）

該探測任務還拍下深水珊瑚、深海海綿等生物，相關物種可在無光冷水環境生存，被視為研究古氣候、深海生態及生物醫藥的重要線索。科研人員表示，伴隨深海探測技術升級，更多具科研價值的深海生物正在被陸續發現。

▲深海珊瑚。（圖／翻攝央視）

值得注意的是，該任務同時完成太平洋深淵電磁剖面測量，透過分析天然電磁場訊號，描繪地下岩石電性，推算地層組成與溫度狀態，如同為地球做「CT掃描」。此次剖面橫跨西菲律賓海盆洋中脊，長度超100公里，最大投放深度達7663公尺，所獲資料有助解析岩石圈—軟流圈界面位置。

▲太平洋深淵電磁剖面測量。（圖／翻攝央視）

技術負責人宋來勇表示，相關成果將推動自研深海探測裝備走向量產與應用，也為後續地質調查奠定基礎。孫珍補充稱，團隊正依據新資料開展大洋科學鑽探選址研究，並佈局「夢想號」大洋鑽探船十年行動計畫，未來將在南海推進試鑽任務。