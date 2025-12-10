霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日表示，只要烏克蘭國會與國際盟友同意，他準備在未來60至90天內舉行戰時選舉。此言被視為對美國總統川普日前指控他「固守權力」的強烈回應。澤倫斯基強調，是否舉行選舉是「烏克蘭人民的決定，不是其他國家領袖的決定」。

綜合外電報導，澤倫斯基在晚間發表談話時明顯對川普的說法感到不滿，他指出既然美國總統提出此議題，自己願意直接回應，「我已準備好選舉」。他並呼籲美國及歐洲盟國提供安全協助，讓選舉能在戰事環境下進行，「若美方與歐洲夥伴協助確保安全，我個人隨時做好準備」。

川普稍早接受Politico專訪時批評烏克蘭「已久未選舉」，質疑基輔當局是否仍維持民主。但烏克蘭憲法明文規定在戰時與戒嚴狀態下不得舉行選舉，即便是澤倫斯基的反對派，也普遍認為目前情勢根本無法安排大選。反對派議員拉赫曼尼（Serhiy Rakhmanin）指出，「現在談選舉只會幫了敵人」。

澤倫斯基表示，目前選舉面臨兩大核心難題，一是如何讓前線士兵、數百萬流離失所者及遭俄羅斯占領的居民能投票；二是戒嚴期間如何依法律程序辦理選舉。他已請求盟國就安全保障提出建議，也希望國會提供如何修法的方案，「我正等著伙伴與議員們的提案，我也準備好投入選舉」。

澤倫斯基是在結束歐洲多國外交行程返國途中發表上述談話。近來華府對基輔施壓力道漸增，希望烏克蘭接受美國提出的停戰方案。有報導指出，川普政府私下暗示烏克蘭應放棄頓巴斯地區，但此舉在烏克蘭國內極不受歡迎，俄方目前也未展現願意談判的跡象。

此外，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）日前在杜哈的一場會議上聲稱，澤倫斯基延長戰爭是因為害怕失去權力，甚至暗示若戰爭不盡快結束，川普可能「撒手不管」。川普在受訪時雖未完全否認，但表示此說「不正確，但也不是全然錯誤」。