中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

▲中國H-6轟炸機。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）



記者張方瑀／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部指出，中國與俄羅斯的轟炸機9日在日本周邊空域進行聯合飛行。由於中國海軍航空母艦「遼寧號」同時正在日本近海航行，這是首次出現中俄轟炸機與中國航母同步行動的情況。日方研判，此舉可能與中國不滿日本首相高市早苗先前「台灣有事」的國會答辯有關，俄方疑似同調中方對日施壓。

首次在四國南方海域聯飛

日本防衛省9日表示，當天上午至下午期間，監測到2架俄羅斯Tu-95轟炸機自日本海進入東海，並在東海上空與2架中國H-6轟炸機會合後，沿著東海至四國外海的太平洋空域進行長距離聯合飛行。

▲中俄轟炸機繞日本聯合飛行。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）



防衛省指出，這些轟炸機在往返沖繩本島與宮古島之間空域時，還有4架中國J-16戰鬥機加入編隊行動，顯示中俄空軍密切協同行動的態勢。

此外，防衛省同時確認，在日本海上空出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機及2架Su-30戰鬥機。為應對中俄多機種同時活動，日本航空自衛隊南西航空方面隊等單位已緊急派遣戰機升空監控與應對。

▲俄羅斯Tu-95轟炸機。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）



中方不滿「台灣有事」發言 展現中俄軍事合作

中國政府日前對高市早苗11月在國會有關「台灣有事」的答辯強烈反彈。就在本月6日，日本防衛省通報，中國海軍「遼寧號」艦載戰機在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射自衛隊機，引發東京嚴正抗議。防衛省研判，此次中俄轟炸機聯飛極可能延續此一施壓動作，意在加強對日本的軍事威嚇。

防衛省指出，這是自去年11月以來第9次觀測到中俄在日本周邊實施聯合飛行。自2019年（令和元年）7月以來，雙方軍機便間歇性地展開此類行動，藉此對外展示中俄軍事合作與戰略聯繫日益密切。