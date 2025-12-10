　
國際 國際焦點 北美要聞

10分鐘賺400億！　川普揭「英特爾10%股權」交易內幕

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日接受《Politico》專訪時，再度大談經濟與外交成就，聲稱美國在他領導下迎來「史上最強經濟復甦」，並透露美國政府「入股英特爾（Intel）10%股份」的內幕，直言「只花10分鐘就讓美國賺進400億美元」。他同時批評歷任總統「不夠聰明、沒有商業頭腦」，導致美國失去在晶片市場的主導地位。

美國曾壟斷晶片市場　川普稱「英特爾交易讓美國賺400億美元」

川普在訪談中提到，美國過去在半導體領域曾「壟斷全球」，但因為「總統太笨、幕僚太爛」，才讓主導權拱手讓出。他說，「我們曾擁有全球100%的晶片市占，Intel、AMD、全都在我們手裡」。

川普表示，英特爾今年曾向政府尋求協助，他當時回應：「我可以幫你們，但要讓出10%的股份。」最終這筆交易讓美國政府在短時間內「賺進400億美元」，並讓英特爾股價飆漲。他得意地說：「這是我10分鐘內為美國掙來的錢，卻沒人提起這件事。」

吹噓AI盛世與投資潮　「18兆美元湧入美國」

川普自誇上任後，美國吸引了史無前例的資金與技術流入，「AI產業正以空前速度進入美國，全國各地工廠都在啟用。」他強調，目前美國正迎來18兆美元投資潮，「拜登4年不到1兆，我們卻創下歷史紀錄！」

他進一步指出，第二名的中國僅獲2兆美元投資，美國遙遙領先，「這最終會轉化為工作機會，美國將出現前所未有的就業榮景。」

自誇「一通電話救世界」　稱與習近平解決稀土危機

被問到是否過度專注外交而忽略國內經濟時，川普反駁稱，他的出訪都為美國帶來巨大利益，「我在一次訪問中帶回數兆美元，還與中國國家主席習近平（Xi Jinping）解決了稀土與磁鐵問題。」

他表示，當時的稀土供應危機可能「讓整個世界停擺」，但自己透過外交協商化解問題，並強調「這項成果對美國極為有利」。他還說：「我解決的大多數戰爭，都是坐在橢圓辦公室裡打一通電話完成的。」

自評經濟表現「A+++++」　嗆批評者「智商太低」

面對支持者對物價高漲的疑慮，川普依舊給自己打「A+++++」的高分，並表示能源價格大幅下降、物價正逐步回落，「汽油每加侖曾高達6美元，現在降到1.99美元，一切都在好轉。」

他也反擊共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的批評，直言對方「智商太低」，並強調自己「所有外交出訪都是為了美國」。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遭統一獅開除！黃勇傳加入「福州海俠」　CPB台將再添一人
快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫涉詐保　30萬元交保
獨／高中女破解悠遊卡詐82萬！　真相讓單親媽心碎
球星爆劈腿主播女兒　「戰房要找隔音好」
仙塔律師認罪自打臉　網友出征喊拍SWAG
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

川普專訪晶片英特爾美國北美要聞

