地方 地方焦點

台灣民間反詐騙協會拜會內政部　建言強化跨域合作與金流返還機制

▲▼台灣民間反詐騙協會拜會內政部　建言強化跨域合作與被害人金流返還機制。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲台灣民間反詐騙協會9日拜會內政部。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／台北報導

台灣民間反詐騙協會理事長許良源率理事陳肅瑜、張有朋、蔡莞瑩、監事李禮仲及秘書長陳廼傑於9日拜會內政部，與內政部長劉世芳、次長馬士元、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉及預防科長莊明雄，就政府打詐實務工作交換意見並提出建言。會中聚焦跨國平台責任、詐騙金流返還機制、警方幣流追蹤訓練與刑事警力待遇四大議題，雙方討論熱絡，被視為民間與政府協力打詐的重要交流。

許良源表示，協會成員涵蓋企業、法律、學術與媒體等領域，並成立法律研究、廣宣教育、跨國防詐及金融暨數位貨幣防詐等四大委員會，展現民間積極投入反詐工作的決心。今年9月15日，協會協助8名遭社群平台詐騙的受害者向Meta(含母公司、愛爾蘭 Meta、台灣 Facebook／Meta 分公司)提出民事訴訟，指控平台未善盡管理責任，求償逾新台幣1167萬元，期盼促使跨國平台強化防詐機制。

內政部次長馬士元指出，政府每月均與四大網路平台業者召開協調會，要求業者配合政府打詐政策並協助警方偵辦案件。內政部長劉世芳則表示，被害人最關切的仍是如何追回損失。政府正研議加速返還詐騙金流的機制，並評估以無法返還被害人的詐騙資金設立基金，協助被害人支付律師費與部分費用。然而，此議題涉及法律與金融制度，需跨部會審慎研議。協會監事、中華科技大學校長李禮仲也表示，協會願與政府共同舉辦研討會，釐清金流返還的法律基礎與實務流程，協助加速建立社會共識，進而幫助被害人取回遭詐金額。

協會理事、周刊王社長陳肅瑜及華視新聞台台長蔡莞瑩指出，協會可結合媒體專業，協助政府強化反詐宣導策略，提升政策傳遞與公共溝通效率，並在形象建構與危機應對上提供支持。許良源並提到，詐騙集團近年大量利用虛擬貨幣轉移贓款，使「幣流分析」成為偵辦虛擬資產案件的關鍵技術。協會金融暨數位貨幣防詐委員會已推動《加密貨幣金流分析實務工作坊》，以「訓練專業、傳承科技、打造種子教官」為核心理念，並獲得各界肯定。警政署長張榮興表示，刑事局雖已有相關課程，但協會與思偉達等專業公司合作所帶來的資源，可補強公部門能量，加速培育鏈上追查人才，對打擊數位詐騙具實質助益，期待雙方持續深化合作。

此外，許良源亦向內政部反映刑事人員待遇問題。他指出，六都警力已享有「勤務繁重加給」，非六都警力也積極爭取同等待遇，但在打詐工作中居核心角色的刑事警察局，其「刑事加給」至今尚未調整，影響人才招募與留任，盼內政部能支持調升。對此，劉世芳表示，警政署與刑事局向來重視刑事人員的遴選與留才，也持續研議相關措施吸引優秀人才；至於待遇調整涉及跨部會權責，將持續與行政院人事行政總處、主計總處等單位溝通研商。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

