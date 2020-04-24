孕媽染疫「產後6天死亡」！從未親手抱抱兒子…生前只看過1張照片

▲英國29歲女子福奇亞懷孕期間感染新冠肺炎，未料緊急生產後6天就去世，生前從未親眼見過兒子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國伯明罕的29歲女子福奇亞（Fozia Hanif）懷胎7個多月確診感染新冠肺炎，一開始症狀輕微，在家休養，之後卻因呼吸困難緊急送醫，2日進行剖腹。但是，她生產以後病情急速惡化，6天後就不幸去世，生前從來沒有機會親手抱抱兒子，只看過1張護士拍攝的嬰孩照片。

福奇亞產檢時被發現輕微發燒，之後接受檢測確診，一開始因症狀輕微，回到家中休養，4天後卻開始呼吸困難。姊姊蘇菲亞（Sophia Hanif）說，醫護人員前來實施檢查，血壓與血糖等數據都很正常，「但是為了孩子著想，他們仍必須把她送到醫院。」

Mum, 29, dies from coronavirus days after son's birth as family pay emotional tribute https://t.co/rVpugqPCbG pic.twitter.com/g9Da3XURBA — Daily Star (@dailystar) April 23, 2020

綜合《每日星報》、《獨立電視新聞》，福奇亞被送往心地醫院（Heartlands Hospital），2日接受剖腹手術，生下31周大的男嬰，未料病情快速惡化，轉往加護病房，甚至戴上呼吸器，6天後就病逝。

丈夫阿里（Wajid Ali）提到，妻子因確診，生產後仍不能接觸孩子，只能看著護士印出來的照片，卻仍非常開心，「她拿著（照片）說，『看！這是我們的孩子』、『我們就快要回家了』，這是我最後一次跟她說話。」

阿里表示，太太住進加護病房幾天後，病情惡化，陷入昏迷，最後於4月8日病逝，生前從來沒有見過兒子，遑論親手抱抱嬰孩，唯一回憶就是看過那一張照片。蘇菲亞難過地說，「她根本沒有時間。她要求食物，詢問孩子的事，也問起家人，但在突然之間……這對於我們大家來說都是一個打擊。」



►28歲懷孕護士染疫「緊急剖腹產女嬰」！確診5天急速惡化死亡

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！