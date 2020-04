孕媽染疫「產後6天死亡」！從未親手抱抱兒子…生前只看過1張照片

▲英國29歲女子福奇亞懷孕期間感染新冠肺炎,未料緊急生產後6天就去世,生前從未親眼見過兒子。(示意圖/免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合報導

英國伯明罕的29歲女子福奇亞(Fozia Hanif)懷胎7個多月確診感染新冠肺炎,一開始症狀輕微,在家休養,之後卻因呼吸困難緊急送醫,2日進行剖腹。但是,她生產以後病情急速惡化,6天後就不幸去世,生前從來沒有機會親手抱抱兒子,只看過1張護士拍攝的嬰孩照片。

福奇亞產檢時被發現輕微發燒,之後接受檢測確診,一開始因症狀輕微,回到家中休養,4天後卻開始呼吸困難。姊姊蘇菲亞(Sophia Hanif)說,醫護人員前來實施檢查,血壓與血糖等數據都很正常,「但是為了孩子著想,他們仍必須把她送到醫院。」

