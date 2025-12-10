　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾和平獎58歲得主馬查多　行蹤不明

▲▼ 諾貝爾和平獎傳出得主提早外洩疑雲。（圖／路透）

▲諾貝爾和平獎。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

挪威諾貝爾協會10日突然宣布，原定舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會從延後變成取消，並坦言目前無法掌握馬查多位置。這一消息讓外界對馬查多的安危及委內瑞拉局勢格外關注。

根據路透社報導，現年58歲的馬查多（Maria Corina Machado），過去十年一直被委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府下令禁止出境，且近一年來都在隱藏行蹤。她今年10月10日獲得諾貝爾和平獎，表彰她在推動委內瑞拉民主、反抗馬杜洛（總統）強硬統治上的貢獻。

挪威諾貝爾協會主席、同時也是諾貝爾委員會常務秘書的哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示：「我知道她很想來，也聽說她已經在路上，但我目前掌握的資訊只有這些。」哈普威金也坦言，無法確定馬查多是否能趕上奧斯陸的頒獎典禮。

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於當地時間10日下午1點（台灣時間晚間8點）在奧斯陸市政廳登場，包括挪威國王哈拉德五世（King Harald V）、王后桑妮雅（Sonja）及多位拉美國家元首都將出席。依照往例，得主會在頒獎前召開記者會，但這次因馬查多的旅途充滿變數，協會不得不臨時取消記者會，並發聲明強調這趟旅程極具挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
道奇震撼補強！3年6900萬搶迪亞茲　刷新後援投手紀錄
美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％
注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

諾貝爾和平獎58歲得主驚傳失蹤！　記者會取消

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

7.6只是「前震」? 　日本青森地震爆125顆原子彈能量！　專家曝恐怖巧合：複製311巨震模式？

裝修蟑螂抓不完？設計師「穢土轉生」藏套路！　專家：掌握「3做3不做」避雷｜地產詹哥老實說完整版 EP287

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

諾貝爾和平獎58歲得主驚傳失蹤！　記者會取消

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

汐止都更合約陷阱！　60年產權拱手送人

仙塔律師曾喊「絕非詐團成員」今認罪自打臉　網出征灌爆

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

戰時仍可上班論挨批　苗博雅反擊：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

夫妻諮詢結紮　他皺眉：想跟女友生小孩，但太太還不知

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

汐止都更爛尾！　「金龍海嘯」害住戶被強逼搬遷

棕色系染髮推薦！8款髮色範本「奶茶灰棕」熱度超高　漂染後更夢幻

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

影后連「貢丸」也能演？　鍾欣凌.陳意涵演得超生動

國際熱門新聞

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

川普放行輝達H200　路透：台灣付25%關稅

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

川普准輝達H200晶片輸華！中國外交部冷回

諾貝爾和平獎得主馬查多　行蹤不明

男子劇烈咳嗽　竟咳出支氣管樹亡

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　追平紀錄

更多熱門

相關新聞

韓戒嚴紀念李在明：多放一天假　能獲和平獎

韓戒嚴紀念李在明：多放一天假　能獲和平獎

南韓現任總統李在明今（3）日發表對國民特別談話，提到去年12月3日，時任總統尹錫悅發布戒嚴，卻被手無縛雞之力的民眾和平阻止，在世界民主發展史寫下新頁。

白宮證實　高市提名川普角逐諾貝爾和平獎

白宮證實　高市提名川普角逐諾貝爾和平獎

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

關鍵字：

諾貝爾和平獎

讀者迴響

熱門新聞

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

孫協志不捨峮峮遭網路暴力嚴肅發聲

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

「30元餵豬菜」變血管清道夫！專家曝7功效：CP值破表

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面