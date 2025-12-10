諾貝爾和平獎58歲得主驚傳失蹤！　記者會取消

▲諾貝爾和平獎。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

挪威諾貝爾協會10日突然宣布，原定舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會從延後變成取消，並坦言目前無法掌握馬查多位置。這一消息讓外界對馬查多的安危及委內瑞拉局勢格外關注。

根據路透社報導，現年58歲的馬查多（Maria Corina Machado），過去十年一直被委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府下令禁止出境，且近一年來都在隱藏行蹤。她今年10月10日獲得諾貝爾和平獎，表彰她在推動委內瑞拉民主、反抗馬杜洛（總統）強硬統治上的貢獻。

挪威諾貝爾協會主席、同時也是諾貝爾委員會常務秘書的哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示：「我知道她很想來，也聽說她已經在路上，但我目前掌握的資訊只有這些。」哈普威金也坦言，無法確定馬查多是否能趕上奧斯陸的頒獎典禮。

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於當地時間10日下午1點（台灣時間晚間8點）在奧斯陸市政廳登場，包括挪威國王哈拉德五世（King Harald V）、王后桑妮雅（Sonja）及多位拉美國家元首都將出席。依照往例，得主會在頒獎前召開記者會，但這次因馬查多的旅途充滿變數，協會不得不臨時取消記者會，並發聲明強調這趟旅程極具挑戰。