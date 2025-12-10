　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

▲川普。（圖／路透）

▲川普持續唱衰歐洲與烏克蘭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在最新專訪中痛批歐洲「虛弱」而且正「邁向衰敗」，並宣稱俄羅斯終將擊敗烏克蘭，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基把握時機「止損」。此番言論與白宮上周發布的新版國家安全戰略（NSS）調性一致，使跨大西洋關係再度緊繃。

川普接受POLITICO採訪時指稱，歐洲是一群「由軟弱者領導的國家」，無法有效控管移民、無法終結俄烏戰爭。他並暗示，將支持理念更接近「美國優先」的歐洲政治人物。川普同時批評澤倫斯基拒絕美國提出的停火方案，認為對方必須「更認真」面對談判，並開始「接受一些事實」。

川普聲稱烏軍正在戰場上落於下風，強調俄羅斯「體量遠大於烏克蘭」，因此勝利「最後必然屬於俄羅斯」。他說：「我敬佩烏克蘭的勇氣，但到了某個時候，量體就會決定勝負。」

紐約時報指出，這篇專訪發布前一天，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨在倫敦會晤澤倫斯基，重申對烏克蘭的支持並研議替代停火方案。澤倫斯基會後再次強調，烏克蘭絕不割讓領土，而割地正是川普和平計畫中最具爭議的要求之一。

川普批評澤倫斯基「根本沒看」美方最新版本的和平草案，聲稱若烏方願意仔細閱讀，就能理解其價值。他同時呼籲烏克蘭舉行選舉，指控基輔政府以戰爭為理由拖延投票，「他們說自己是民主國家，但現在情況已經背離民主真諦」。

華爾街日報報導，澤倫斯基8日再度表明，即使承受美方壓力，烏克蘭也不會向俄羅斯讓步。他強調，若沒有包括美國在內、具法律約束力的安全保障，任何重大讓步都會讓烏克蘭與歐洲陷入更大風險。「我們能獲得的最強保障來自美國，而且必須經國會通過，而不能只是空洞承諾。」

報導指出，烏克蘭與歐洲多國國安顧問已共同制定替代提案，正準備提交美方。澤倫斯基今日在X上表示，「我們與美方期盼盡快讓後續步驟可行。」

另一方面，華盛頓郵報指出，美國新版國安戰略公開批評歐洲，使歐洲官員極為震驚，認為川普政府已正式將對歐洲的負面看法寫入政策。除俄烏戰爭議題外，歐盟本周以違反數位規範為由，對馬斯克旗下X平台開罰1.4億美元，使跨大西洋關係再陷冰點。

歐盟理事會主席柯斯塔則呼籲川普拿出「尊重」。他在愛爾蘭指出，「我們尊重美國人的選擇，他們也須尊重歐洲公民的民主決定。這才是盟友之間應有的相處方式。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
道奇震撼補強！3年6900萬搶迪亞茲　刷新後援投手紀錄
美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％
注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

諾貝爾和平獎58歲得主驚傳失蹤！　記者會取消

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

7.6只是「前震」? 　日本青森地震爆125顆原子彈能量！　專家曝恐怖巧合：複製311巨震模式？

裝修蟑螂抓不完？設計師「穢土轉生」藏套路！　專家：掌握「3做3不做」避雷｜地產詹哥老實說完整版 EP287

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

諾貝爾和平獎58歲得主驚傳失蹤！　記者會取消

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？路透整理5大問題一次看

雅加達7樓辦公室惡火22死！孕婦逃不出　疑無人機電池爆炸釀禍

汐止都更合約陷阱！　60年產權拱手送人

仙塔律師曾喊「絕非詐團成員」今認罪自打臉　網出征灌爆

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

戰時仍可上班論挨批　苗博雅反擊：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

夫妻諮詢結紮　他皺眉：想跟女友生小孩，但太太還不知

澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

汐止都更爛尾！　「金龍海嘯」害住戶被強逼搬遷

棕色系染髮推薦！8款髮色範本「奶茶灰棕」熱度超高　漂染後更夢幻

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

【兒遭酒駕男撞死】主播父披「亡子白袍」　淚灑法庭討公道

國際熱門新聞

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

川普放行輝達H200　路透：台灣付25%關稅

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

川普准輝達H200晶片輸華！中國外交部冷回

諾貝爾和平獎得主馬查多　行蹤不明

男子劇烈咳嗽　竟咳出支氣管樹亡

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　追平紀錄

更多熱門

相關新聞

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

美國總統川普（Donald Trump）在白宮接受POLITICO專訪時，針對烏克蘭應舉行選舉、歐洲盟友的現況，以及他與中國國家主席習近平（談判化解稀土危機等議題發表看法。他認為歐洲缺乏活力，移民與政治正確拖垮整體實力，並強調美國需以強硬手段維護國家利益。

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

關鍵字：

川普北美要聞歐洲烏克蘭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

孫協志不捨峮峮遭網路暴力嚴肅發聲

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

「30元餵豬菜」變血管清道夫！專家曝7功效：CP值破表

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面