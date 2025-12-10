川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

▲川普持續唱衰歐洲與烏克蘭。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在最新專訪中痛批歐洲「虛弱」而且正「邁向衰敗」，並宣稱俄羅斯終將擊敗烏克蘭，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基把握時機「止損」。此番言論與白宮上周發布的新版國家安全戰略（NSS）調性一致，使跨大西洋關係再度緊繃。

川普接受POLITICO採訪時指稱，歐洲是一群「由軟弱者領導的國家」，無法有效控管移民、無法終結俄烏戰爭。他並暗示，將支持理念更接近「美國優先」的歐洲政治人物。川普同時批評澤倫斯基拒絕美國提出的停火方案，認為對方必須「更認真」面對談判，並開始「接受一些事實」。

川普聲稱烏軍正在戰場上落於下風，強調俄羅斯「體量遠大於烏克蘭」，因此勝利「最後必然屬於俄羅斯」。他說：「我敬佩烏克蘭的勇氣，但到了某個時候，量體就會決定勝負。」

紐約時報指出，這篇專訪發布前一天，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨在倫敦會晤澤倫斯基，重申對烏克蘭的支持並研議替代停火方案。澤倫斯基會後再次強調，烏克蘭絕不割讓領土，而割地正是川普和平計畫中最具爭議的要求之一。

川普批評澤倫斯基「根本沒看」美方最新版本的和平草案，聲稱若烏方願意仔細閱讀，就能理解其價值。他同時呼籲烏克蘭舉行選舉，指控基輔政府以戰爭為理由拖延投票，「他們說自己是民主國家，但現在情況已經背離民主真諦」。

華爾街日報報導，澤倫斯基8日再度表明，即使承受美方壓力，烏克蘭也不會向俄羅斯讓步。他強調，若沒有包括美國在內、具法律約束力的安全保障，任何重大讓步都會讓烏克蘭與歐洲陷入更大風險。「我們能獲得的最強保障來自美國，而且必須經國會通過，而不能只是空洞承諾。」

報導指出，烏克蘭與歐洲多國國安顧問已共同制定替代提案，正準備提交美方。澤倫斯基今日在X上表示，「我們與美方期盼盡快讓後續步驟可行。」

另一方面，華盛頓郵報指出，美國新版國安戰略公開批評歐洲，使歐洲官員極為震驚，認為川普政府已正式將對歐洲的負面看法寫入政策。除俄烏戰爭議題外，歐盟本周以違反數位規範為由，對馬斯克旗下X平台開罰1.4億美元，使跨大西洋關係再陷冰點。

歐盟理事會主席柯斯塔則呼籲川普拿出「尊重」。他在愛爾蘭指出，「我們尊重美國人的選擇，他們也須尊重歐洲公民的民主決定。這才是盟友之間應有的相處方式。」