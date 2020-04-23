影／帛琉篩檢肺炎能力？　吳釗燮：可達約1000人

記者張乃文／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆出28名新冠肺炎群聚感染，不過帛琉至今仍是零確診的情況下，感染源仍未明，帛琉的醫療團隊也一直都是由台灣新光醫院協助。外交部長吳釗燮23日表示，帛琉有第一個疑似病例時，新光醫院就透過遠距方式教導做檢測，之後也協助建立檢測能力，目前帛琉大約有做1000人檢測的能力，所以最近也都一直在進行。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

對於民進黨立委林楚茵質詢時提到帛琉目前的醫療狀況，吳釗燮回應，帛琉有第一個疑似病例時，新光醫院是透過遠距方式教導做檢測，之後也協助帛琉建立檢測能力，目前約可達1000人檢測，最近也都一直在進行。在防疫物資的部分，吳釗燮也說，台灣陸續透過新光醫院轉到帛琉去，「與帛琉有關防疫合作都進行得還不錯。」

另外，林楚茵也問到，台美防疫合作透過口罩來交換防疫布料是否會有相關疑慮。吳釗燮說明，3月18日的記者會時就提過，美國在世界各地均缺料、搶料情況下特別保留30萬件防護衣原料以充實台灣防護衣物資，而防護衣對第一線人員非常重要，因而特別透過美國政府和杜邦拜託一定要提供給台灣。他說，美國不僅確保台灣30萬件防護衣的原料，甚至爭取到提早提供，也對台灣表達高度感謝之意。

其他人也看了這些…

►蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

►嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

►敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！ 「5人發燒4人我沒有回報」

更多熱門新聞…

►磐石艦出包！國防部先拔2將官 蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責

►「對岸軍事動作頻繁」 蔡英文曝敦睦遠航訓練原因

►嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」 蔡英文回應了！