新冠肺炎15分快篩「做出來不一定能用」！陳時中：必須看2大關鍵

▲對於正在量產中的快篩試劑，陳時中表示「必須看靈敏度跟特異性夠不夠，要找到一個符合台灣背景資料且有效率的方式來做」。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

中研院院長廖俊智今（23）日稍早指出，目前已經將15分鐘快篩試劑轉交給7至9家廠商，正在量產中，至於抗原和抗體是否會公佈？指揮官陳時中回應，相關合作廠商是中研院公佈，不過也要提醒「快篩做出來並不代表快篩能夠用，必須看靈敏度跟特異性夠不夠，要找到一個符合台灣背景資料且有效率的方式來做。」

中研院院長廖俊智今到立院針對「增加P3研究室相關研究人員之編制，並訂定長期性實驗人才養成方案」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委林奕華關心新冠肺炎快篩，有很多單位都在做，國產部分何時才能量產？因為目前看來中研院快篩時間15分鐘算是最短，但到底這部分是否有量產可能？進度到哪了？

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▲中研院研發出新冠肺炎專用試劑的團隊。（圖／中央研究院提供）



廖俊智回應，國際上快篩都是以RNA檢測，只要利用自己合成的RNA就能進行快篩，研發方面就可比較快，甚至疫情發展之前就有成品出來，並說中研院基因體中心研究員楊安綏帶領團隊在19天內完成針對新冠病毒核蛋白（Nprotein）抗體試驗，檢測時間從4小時縮短為15分鐘部分，已經發揮無可想像的快速，通常這樣發展是需要3至6個月，但現在僅花1個月，就發現新的抗體同時優化產品製程， 程序技術在4月10日轉交給7到9間的廠商，現在在做量產的動作，只是，臨床試驗方面，廠商還要跟衛福部去溝通並認證。

針對15分鐘快篩試劑的抗原和抗體是否會公佈，指揮官陳時中表示，「相關合作廠商是中研院覺得可以公佈就公佈，不過要提醒，相關快篩做出來並不代表快篩能夠用，或者符合我們現在社會情況來使用，是兩件事要看靈敏度跟特異性夠不夠，跟台灣背景資料是否相符合選擇一個特別，比較適合有效率的方式來做。」