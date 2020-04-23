影／痊癒再增17人！已有256案解隔離　陳時中拿表解釋：兩條線越來越接近

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內再增17人解除隔離，累計已經有253人痊癒。指揮官陳時中特別拿出圖表解釋，新增確診案件和解除隔離案件的趨勢線逐漸接近當中，希望有天能夠碰到一起（確診人數=解隔離數）。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心表示，國內昨(22)日新增1,164例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計58,003例(含55,145例排除)，其中427例確診(今日新增案427)，分別為343例境外移入，55例本土病例及29例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，253人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計2,649,696例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國851,425例、西班牙208,389例、義大利187,327例、法國181,373例及德國145,694例為多；病例中182,467例死亡，以美國46,984例、義大利25,085例、西班牙21,717例、法國21,340例及英國18,100例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新冠肺炎人數成長級距圖。( 圖／曾梓倩製）