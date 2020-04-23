兼顧家庭經濟拚當東森自然美店長！李燕菁巧手收服王令麟

▲東森集團總裁王令麟一臉讓女藝人都嫉妒的發光肌，正是由東森自然美汐止大同店長李燕菁一步步保養出來的。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

自東森集團收購美容SPA品牌自然美之後，東森自然美徹底開啟了集團總裁王令麟的愛美之路，然而從一介美容門外漢到現在皮膚比女藝人還亮，成為品牌活招牌的背後，其實源自東森自然美教育訓練首席講師李燕菁的巧手，不僅用專業的肌膚諮詢、精湛的護膚手藝及細膩服務，一步步收服王令麟的心，甚至讓他擁有連女藝人都會嫉妒的發光肌，而身為店長的李燕菁更是打從心底熱愛東森自然美，直呼加入這個大家庭，相當看好品牌的無限潛力。

▲為鼓勵東森自然美學員精進技術，王令麟親自上陣擔任示範療程麻豆，讓李燕菁分享服務更細膩的關鍵。

李燕菁回憶起十多年前，就是受到高薪廣告吸引而加入自然美，然而要成為美容師之路卻不是那麼容易，必須先接受完整紮實的訓練、通過層層的培訓考核，她經過半年才能真正開始為客人服務。她說自己先愛上美容師工作，人生才開始熱衷學習，每次遇到專業領域愈強的客人，就愈不想被問倒，因此第一次為王令麟做臉前的諮詢，就拿著厚厚的五本書，每個肌膚問題都拿出文獻資料說服總裁，因此獲得王令麟的信任。

▲李燕菁與王令麟於汐止大同店內合照。（圖／李燕菁提供）

李燕菁認為，併購後的東森自然美明顯打開知名度，不僅品牌能見度高且客人的接受度與信任感也變得更高，相信未來的發展會愈來愈好。此外她認為自然美品牌悠久、升遷制度良好，甚至相較於同業有更完善的教育訓練課程，不論是新進美容師或是管理階層的資深員工，都能夠持續學習最新的美容技術，而且即使是店長或更高主管階級也必須親力親為，持續站在第一線才能坐穩品牌口碑。另外，東森自然美在全台擁有眾多分店，每個區域特性不同，光是調派不同地區、接觸不同客群都像重新學習一樣，從小資女、銀髮族到出手闊綽的貴婦，各層級客人在意的服務要點都不同，不僅是學習各種應對的好機會，與客人建立友好關係，其實也是在經營自己的人脈。

▲李燕菁鼓勵女性加入東森自然美大家庭學習一技之長。

李燕菁分享自己相當樂於與客人分享生活、交換保養心得，也經常從客人身上學習到很多經營管理的道理，由於服務過程中常常聽取許多人生經驗，因此累積滿滿正能量，常常不只改善客人肌膚問題、紓解工作壓力，甚至連婆媳問題都能夠幫上忙，與客人長期建立起如家人、朋友般的緊密關係，甚至很多人出國旅遊也不忘帶小禮物送他，讓他愈做愈有成就感。

由於看過無數女性一旦進入家庭就忘記愛自己，甚至形容「家用車保養的次數比自己好好保養的次數還多」，李燕菁認為透過做臉，可以讓女人有機會認真看自己的臉，重新愛上自己。除了做臉寵愛自己，李燕菁認為加入東森自然美也是女人追求兼顧家庭與經濟自主的最大支柱，而且不僅對已婚女性來說是很好的機會，他也鼓勵尚在摸索人生的年輕女孩或偏鄉孩子未來有機會也可以加入東森自然美，透過學習一技之長而獲得認同感進而找到生活目標，加上有系統的升遷管道，未來不論是加盟開店或者當店長，都是人生發展的一大助力。

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