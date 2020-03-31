【愛美不能等2】東森自然美最高防疫規格　守護顧客美的權益

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情的衝擊，與消費者近距離接觸的美容業也跟著大受影響，但是東森自然美做到防疫最高規格，逆勢突圍來客數不減，《ETtoday新聞雲》特別走訪全台各分店，透過系列報導帶您深入瞭解東森自然美究竟是如何做到的！

▲東森自然美最高防疫規格，守護顧客美的權益。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨、謝婷婷）

▲東森自然美以「最高防疫規格」穩定客源，在新型冠狀病毒疫情中衝出生機。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

在新型冠狀病毒疫情中衝出生機，東森自然美以最高防疫規格穩定客源，與專業病媒防治公司合作，全面執行每周環境徹底消毒，針對病毒、細菌、黴菌等有快速及有效的消毒效果，針對美容工具採雙層殺菌，嚴格把關衛生安全，守護消費者的健康。



東森自然美台北八德店副店長鄭雅怡強調，每五天請專業公司來做一次全面性的消毒工作，美容師們也會針對細部工具，再用酒精消毒一次。東森自然美台北大直店店長李小萍則表示，百貨公司每天都有固定消毒整個大樓和環境，再加上東森自然美每隔五天都有請專業公司進行消毒，每個角落都有徹底的大消毒，所以顧客來消費可以很放心。

▲▼除了將大環境徹底消毒，只要是手會觸碰到的絕不馬虎，一一用酒精擦拭。

除了將大環境徹底消毒，只要是手會觸碰到的絕不馬虎，無論是櫃檯桌面、產品試用品，或者是門把把手都會一一用酒精擦拭，美容儀器清潔更是用心到位，將粉刺夾、鑷子等美容工具雙層殺菌，從紫外線殺菌箱取出後，再用酒精擦拭，連保養品瓶蓋口、挖棒等小細節也不放過，就是要讓每位消費者安心享受。

▲東森自然美每位顧客皆有專屬護膚療程及拋棄式備品。

東森自然美美麗島店副店長孫慈雲說明，每一位客人都有一個專屬的鞋子，就是一次使用性的，幫客人換好鞋子之後，美容師會跟客人解釋，「你每一次來做療程，我們在護膚當中，所使用的備品，都是一個客人一套的，你離開之後， 我們的房間都會做一個徹底的消毒，讓客人安心放心的可以來享受這個SPA。」

鄭雅怡副店長也提到，皮膚不能只靠平日早晚的保養，其實最主要還是要7天到10天，做一個深度的清潔和保養，這樣才能夠維持肌膚的健康跟美麗。愛美不能等！面對抗疫艱困時局，東森自然美依舊堅守崗位，不斷加強防疫與強化服務，再加上一人一套專屬護膚療程及拋棄式備品，讓每一位來到東森自然美的消費者，都能安心享受健康的美麗時光。

▼面對抗疫艱困時局，東森自然美以最高規格做好準備，讓消費者安心享受美麗時光。



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