【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

▲「58白金龍袖珍時光寶盒」復刻歷代五款經典白金龍，以及「鍍金特仕版」袖珍瓶，打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。

黑松公司與金門酒廠於2026年1月21日宣布推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」。這款禮盒精選復刻了自1962年問世以來，橫跨六十餘載的五款經典白金龍酒標設計，將品牌演進的歷史軌跡濃縮於掌心之中。產品詳細考證了歷代細節，包含1962年初代的復古雙龍圖騰、早期由右至左的中文閱讀古趣，以及英文譯名從「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的變遷過程，而貫穿各代的「FIRST QUALITY」字樣則展現了品牌始終如一的品質承諾。

除了五款復刻酒標，禮盒中更包含一瓶象徵奪下「最佳白酒獎」榮耀的「鎮盒之寶」——鍍金特仕版袖珍瓶。該瓶身重現2019年轟動市場的金瓶設計，透過真空電鍍與高溫烘烤工藝，展現雙龍霸氣盤踞之美，兼具懷舊與榮耀的典藏價值。

「58白金龍袖珍時光寶盒」組合包含5瓶96mL白金龍袖珍瓶與1瓶58mL鍍金特仕版袖珍瓶，建議售價為每組1,680元。此新品將於1月26日起在「黑松酒覓」及全台各專業酒類專賣店陸續開賣，並同步於全台7-ELEVEN與全家便利商店開放預購，成為新春氣派送禮的珍藏首選。

