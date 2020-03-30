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【愛美不能等】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

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▲總裁到東森自然美體驗。（圖／東森自然美提供）

▲皮膚亮到發光的帥氣總裁王令麟，親自到東森自然美見證防疫最高規格，保證衛生安全無虞。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情的衝擊，與消費者近距離接觸的美容業也跟著大受影響，但是東森自然美做到防疫最高規格，逆勢突圍來客數不減，《ETtoday新聞雲》今(30日)起一連四天，透過系列報導帶您深入瞭解東森自然美究竟是如何做到的！

記者黃稜涵／採訪報導

 先量額溫、再使用酒精消毒雙手，確認身體狀況後才能入內，東森自然美採取最高防疫規格，不僅嚴格把關每日消毒清潔工作，每周更請專業清潔公司進行全面性消毒，確保提供最安全安心的服務環境，而頭號見證粉絲就是東森集團總裁王令麟。

▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼東森自然美各分店嚴格把關每日消毒清潔工作，每周更請專業清潔公司進行全面性消毒。

▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

將顧客安全放在第一位，王令麟用行動力挺做見證，每10天就親自到東森自然美，體驗最熱銷有感的「水光標靶課程」，並拍成宣導影片，親自見證防疫最高規格，保證衛生安全無虞，王令麟表示，「雖然台灣籠罩在新冠肺炎的陰影，但是東森自然美的直營店與加盟店，平時就做好清潔衛生，此刻我們更會謹慎的來迎賓好友們，所以大家可以放心來自然美做美容SPA，讓自己更漂亮更健康」。

▲總裁到東森自然美體驗。（圖／東森自然美提供）

▲將顧客安全放在第一位，王令麟用行動力挺做見證，每10天就親自到東森自然美體驗美容SPA。

自然美台北101店長黃靜慧強調，在疫情期間，每五天都會有專業清潔公司來做全館的消毒，每一天都會用酒精消毒美容儀器，每個美容工具更是每次使用完就會消毒，也提到在疫情報導出來後，一開始客人來客數確實有減少，但在王令麟總裁拍了宣導影片之後，有撫慰顧客的焦慮感，讓顧客安心許多，來客數就漸漸的回來了。

▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲自然美台北101店長黃靜慧提到，在疫情爆出後，確實不少消費者有疑慮，但在王令麟總裁拍了見證影片親自掛保證後，各店以此安撫顧客的焦慮感，來客數就漸漸回來了。

固定體驗水光及護膚SPA課程，王令麟白拋拋幼咪咪的肌膚，不僅自己有感，就連員工都驚呼「真的好透亮」，東森自然美美麗島店副店長孫慈雲興奮表示，「我覺得我們總裁的皮膚，就是最大的信心，因為我們有看過總裁本人，就是在開會的時候，他的皮膚這半年來，真的亮了很多，他皮膚的亮度，我覺得是最好的廣告」。

▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼自然美台北館前副店長王淑梅說明，水光標靶課程可以立即看到效果，做完當下皮膚會很透亮。

▲總裁到東森自然美體驗。（圖／東森自然美提供）

自然美台北館前副店長王淑梅說明，「其實來體驗水光標靶課程的客人，都可以立即看到效果，因為它是打開細胞的間脂質，最主要是把細胞裡面間脂質一些不要的東西，再度幫我們把它清出來，可以再注入我們的標靶，就是注入營養給它， 當下做完皮膚真的是會很透亮」。

▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲東森自然美守護消費者的健康，逆勢突圍來客數不減，成功站穩華人第一美妝領導品牌地位。

「東森自然美的美容SPA是女人美麗的天堂，男人自信的殿堂，我們做好了萬全準備迎接你」皮膚亮到發光的帥氣總裁，就是最有力的活招牌，再加上抗疫期間，以美容SPA界最高防疫規格，守護消費者的健康，東森自然美成功站穩華人第一美妝領導品牌地位。

▼王令麟總裁表示，東森自然美做好了萬全的衛生安全，迎接想變美變健康的你。

▲總裁到東森自然美體驗。（圖／東森自然美提供）

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