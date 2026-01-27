　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「戀愛兔、開心熊貓」獨家周邊！7-11合作「西村優志」快閃購

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

在LINE貼圖爆紅的「戀愛兔（LOVE RABBIT）」、「開心熊貓（GOKIGEN PANDA）」、「小鼠（KONEZUMI）」化身周邊，7-ELEVEN 合作日本創作者西村優志，以質感絨毛、時尚配件2大主題，全新推出獨家新品超過20款，2月4日下午3點起全台7-11快閃購。

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「限量絨毛筆」消費當筆加價購169元即可獲得。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN表示，看好年輕族群喜好日本文化，今年首度與西村優志聯名合作，首選推薦「限量幻彩／雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章，蒐藏有包含「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」等經典貼圖角色，胸章內還有不同的經典語錄，消費當筆「加價購29元」即可獲得隨機1款。

▼「限量幻彩/雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此波周邊超過20款。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

還有學生、上班族最愛的實用「限量絨毛筆」，消費當筆加價購169元即可獲得「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」5款隨機其中一款。

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「限量絨毛伸縮證件套」每款299元。（圖／記者林育綾攝）

此波也推出許多質感絨毛系列商品，包含「限量絨毛壓力球」199元、「限量絨毛伸縮證件套」299元、「限量25公分絨毛玩偶」399元、「限量絨毛抱枕毯」599元、「限量絨毛大頭手拿包」249元、「限量托特提袋」299元等，居家或外出都有可愛的角色陪伴。

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲聯名不鏽鋼隨行杯。（圖／記者林育綾攝）

環保自備飲料杯、袋，推薦「限量絨毛玩偶飲料提袋」299元、「限量Blender Bottle 雙聯名不鏽鋼隨行杯」799元一起搭配。

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲上班上課實用的「限量保溫保冷便當袋」。（圖／記者林育綾攝）

實用系的商品還有上班上課實用可愛「限量保溫保冷便當袋」、「限量折傘」；旅行用品「限量行李箱束帶」「限量21吋線條防撞行李箱」等，全系列商品最便宜從299元至1699元不等。

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN合作日本創作者西村優志，推出獨家周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「西村優志聯名快閃購」自2月4日起至3月1日，全台門市單筆消費不限金額，報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

★萊爾富

萊爾富推出英雄IP《超人力霸王》聯名，即日起至3月3日，在萊爾富門市消費不限金額，即可加價購4款周邊，包含2款「超人力霸王兒童餐碗」加購價149元，碗身印有帥氣角色圖樣，讓英雄陪伴日常用餐時光；還有「超人力霸王擦手巾」加購價109元，柔軟觸感搭配吸睛造型，學校、外出或居家都實用。

▲萊爾富推出多款《超人力霸王》周邊商品預購。（圖／業者提供）

除了加價購外，萊爾富也推出多達17款《超人力霸王》周邊商品預購，消費者可透過門市DM掃碼選購，商品涵蓋生活與戶外用品，如「扶手露營椅背袋組」預購價499元、「超人力霸王造型面紙套」249元、「兒童造型湯叉組」299元、「兒童水壺」399元等。

其中「超人力霸王手提箱」預購價399元，提供白色與藍色兩款配色，適合上學或外出使用；「超人力霸王兒童雨傘」預購價499元，則以Q版角色設計，鎖定學童族群。相關活動與商品資訊，依門市與官方公告為準。

01/25 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

