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【愛美不能等4】東森自然美超強顧問團加持　王令麟：打造華人美妝第一品牌

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受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情的衝擊，與消費者近距離接觸的美容業也跟著大受影響，但是東森自然美做到防疫最高規格，逆勢突圍來客數不減，《ETtoday新聞雲》特別走訪全台各分店，透過系列報導帶您深入瞭解東森自然美究竟是如何做到的！

▲東森自然美擁有超強顧問團，將打造為華人美妝第一品牌。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨、謝婷婷）

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美在總裁王令麟領導下，招攬各領域專家組成超強專業顧問團，用行動提升品牌公信力。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

全新亮相的東森自然美，從生活美容走向科學美容，除了招攬各領域專家組成超強專業顧問團，更斥資5千萬，以六星級規格打造生技研發中心，將製程公開透明化，讓民眾親自窺探美妝實驗室的祕辛，用行動提升品牌公信力，東然自然美形象煥然一新，也大大提升消費者選購信心。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼以六星級規格打造的東森自然美生技研發中心，讓民眾親自窺探美妝實驗室的祕辛。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

東森自然台中豐原店美容師李靜靜表示，「以前的自然美，在大家的印象中是比較老的，自從我們王令麟總裁接手以後，大家對自然美就有一個全新的認識，不管是成分或是技術，或者是SPA館的裝修、格調上面來講，都是有一個非常大的提升」。

▲自然美。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不少員工表示，東森集團接手自然美後，在SPA館裝修和品牌規劃上，都有非常大的提升。

▲自然美防疫。（圖／記者謝婷婷攝）

東森自然美美麗島店副店長孫慈雲提到，「我媽媽開自然美加盟店快30年了，以前都在媽媽的店裡幫忙，來到東森集團之後最大的不一樣是，我覺得消費者看得到自然美，可能在百貨公司裡面，或是一整棟的旗艦店，都可以看得到自然美，我覺得客人看到自然美，是因為自然美的產品一直以來都是非常好的」。

▲▼ 自然美員工體驗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲東森購物專家紫瑩表示，從裝潢到氛圍還有美容師的專業度，都讓她非常驚艷。

東森購物專家紫瑩也提到，「自然美跟我以前想像的不太一樣，在我還沒有接觸東森自然美以前，我都覺得可能是我家巷口那種做臉的店，沒有想到我來自然美體驗完之後，從裝潢到氛圍還有美容師的專業度，其實都讓我覺得非常的驚艷」。

▲▼自然美產學高峰會。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美假日不休息，總裁王令麟親自率領旗下企業高階主管，與顧問團、產官學界共同舉辦產學高峰會，獲得許多與會專家學者們高度肯定。

48年的優質品牌，再加上東森自然美攜手超強專業顧問團，假日不休息舉辦產學高峰會，透過馬拉松式會議，不斷激發出許多新的創意想法，推出令人有感的美容保養品，用心投入研發的精神，獲得許多與會專家學者們高度肯定，開創美容保養新價值。

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲透過科學美容提升保養效率及滿意度，讓消費者由內而外綻放自信光彩。

東森自然美高雄悦誠店店長李靜雯提到，跟醫師團隊、博士團隊合作，讓顧客對品牌信任度提升，整合產學各界資源強強聯手，透過科學美容提升保養效率及滿意度，讓消費者由內而外綻放自信光彩，從接地氣佈局國際，王令麟誓言將打造東森自然美為華人美妝第一品牌。

►【愛美不能等1】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

►【愛美不能等2】東森自然美最高防疫規格　守護顧客美的權益

►【愛美不能等3】體驗是最好行銷！王令麟招待500名員工東森自然美頂級水光療程

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